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В Сербии начался международный форум организаторов шествия "Бессмертный полк"

В Сербии начался международный форум организаторов шествия "Бессмертный полк"

В среду в Белграде начал работу Международный форум "Память победителей" для организаторов шествия "Бессмертный полк" в странах ближнего и дальнего зарубежья, представителей организаций соотечественников и иностранных граждан, НКО и др. Всего в мероприятии принимают участие порядка 100 человек из более чем 40 стран мира.

К участникам форума обратились глава МВД Сербии Александар Вулин, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Память победителей — это не только память о времени, в котором они жили, и даже не только победы, которые они одерживали. Память победителей — это память о ценностях, руководствуясь которыми они одержали победу. Память победителей — это продолжение борьбы за те же ценности, с которыми они победили. Именно поэтому нам не дают помнить и пытаются переписать историю", — заявил глава МВД Сербии Александар Вулин.

В свою очередь глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем видеообращении к участникам форума также указал на важность сохранения памяти об общей Победе. 

"Пока есть такие энтузиасты, как вы, все попытки исказить историю обречены на провал. На всех нас лежит колоссальная ответственность: не допустить переписывания истории, нам важно сохранить память о нашей общей Победе, которая спасла не только нашу, но и европейскую цивилизацию и культуру", — сказал Примаков.

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в своем выступлении отметил все более частые и прямолинейные попытки ревизии истории, указав на недопустимость такого поведения.

Форум проводится "Бессмертным полком" России при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Партнером мероприятия выступает Россотрудничество.

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По материалам: uposters.ru

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