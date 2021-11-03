В сети обсуждают слухи о помолвке Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта: таинственное кольцо и комментарии инсайдеров

Вадим Карасев

Вчера 24-летняя Кайли Дженнер спровоцировала слухи о помолвке с отцом своей трехлетней дочери Сторми, рэпером Трэвисом Скоттом. Звезда реалити-шоу опубликовала в инстаграме фото, на котором показала пару одинаковых колец, которые 29-летней рэпер подарил им с дочерью. Новое кольцо Кайли надела на указательный палец, однако внимание подписчиков привлекло совсем другое украшение на ее безымянном пальце, а именно золотое колечко, которое почти полностью было скрыто под рукавом свитера.





Кайли Дженнер с дочерью Сторми

Подписчики сразу же сделали вывод, что Трэвис сделал своей беременной возлюбленной предложение, и не за горами свадьба. Пока сама пара хранит молчание, прокомментировать эти слухи решили инсайдеры. Они заявили, что слухи о возможной помолвке Кайли и Трэвиса сильно преувеличены:

Предположения совершенно не соответствуют действительности. Они не помолвлены,

— рассказал источник в беседе с E! News.

Однако к информации инсайдеров поклонники пары пока тоже относятся с недоверием и все равно продолжают обсуждать в сети возможную помолвку Кайли и Трэвиса.





Трэвис Скотт и Кайли Дженнер

При этом эксперты по ювелирным изделиям отметили, что новые парные бриллиантовые кольца, которые Трэвис подарил Кайли и Сторми, действительно несут особый смысл. По словам ювелиров, такие украшения обычно дарят в качестве сентиментального подарка любимым, потому что такое кольцо символизирует союз двух людей.

Дизайн кольца отражает любовь и вечную связь, например, между членами семьи — в особенности между матерью и дочерью,

— рассказал ювелир тому же изданию.

По оценке эксперта, кольцо Кайли украшено бриллиантом от 10 до 12 карат и стоит около 300 тысяч долларов. В кольце малышки Сторми спрятано от двух до пяти карат, а его средняя стоимость составляет около 40 тысяч долларов.





Трэвис Скотт и Кайли Дженнер с дочерью Сторми

Напомним, что сейчас Кайли Дженнер и Трэвис Скотт ждут второго ребенка. Отношения пары не всегда были гладкими. В общей сложности они вместе уже около четырех лет и за это время неоднократно расставались и вновь сходились. В 2019 году, уже после рождения малышки Сторми, пара сделала перерыв в отношениях. Тогда Кайли заподозрила возлюбленного в измене, однако сам он так и не подтвердил, что был ей неверен. В период карантина Кайли и Трэвис снова сблизились, однако не спешили официально подтверждать свое воссоединение. В августе же стало известно, что пара ждет второго ребенка.









Яна Марковская