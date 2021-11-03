В Томской области подвели итоги конкурса «Педагог года – 2021» среди преподавателей СПО
Сегодня, 11:55
В Томской области завершился конкурс «Педагог года – 2021», на котором выбрали лучших преподавателей колледжей и техникумов региона.
В конкурсе приняли участие 46 специалистов из 24 колледжей, сообщает пресс-служба Департамента профессионального образования Томской области.
Во время конкурсных испытаний педагоги провели мастер-классы, открытые уроки, представили образовательные проекты. Победители получат премию губернатора Томской области.
Организатор регионального конкурса профессионального мастерства «Педагог года» – департамент профессионального образования Томской области, в 2021 году конкурс проводится в третий раз.
По материалам: edu.ru