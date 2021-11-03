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В Томской области подвели итоги конкурса «Педагог года – 2021» среди преподавателей СПО

В Томской области подвели итоги конкурса «Педагог года – 2021» среди преподавателей СПО

В Томской области завершился конкурс «Педагог года – 2021», на котором выбрали лучших преподавателей колледжей и техникумов региона. 

В конкурсе приняли участие 46 специалистов из 24 колледжей, сообщает пресс-служба Департамента профессионального образования Томской области.

Во время конкурсных испытаний педагоги провели мастер-классы, открытые уроки, представили образовательные проекты. Победители получат премию губернатора Томской области.

Организатор регионального конкурса профессионального мастерства «Педагог года» – департамент профессионального образования Томской области, в 2021 году конкурс проводится в третий раз.

# Общество
По материалам: edu.ru

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