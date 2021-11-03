В Забайкалье проходит краевая олимпиада «Неболит»

Краевая заочная олимпиада школьников «Неболит» стартовала в Забайкальском крае, она продлится до 27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Участникам предстоит создать видеоролики на тему «Беречь здоровье народа!», написать тематические сочинения, подготовить буклеты «Как сохранить психологическое здоровье» и фотоколлажи.

Основной целью проведения олимпиады является стимулирование познавательной, исследовательской активности школьников и их творческого потенциала, а также формирование установки на психологическое здоровье у детей и подростков, уточняют организаторы.