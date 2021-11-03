Все лунные и солнечные затмения 2022 года

Вадим Карасев

Солнечные и лунные затмения — самые опасные дни. О них важно знать заранее и планировать дела так, чтобы они не выпали на один из этих дней. Эксперты рассказали обо всех подобных событиях 2022 года.

Всего в 2022 году ожидается четыре затмения — по два лунных и солнечных. Примечателен тот факт, что затмения будут проходить в одинаковых Знаках Зодиака: одно солнечное и одно лунное в Тельце, а другие два — в Скорпионе. В эти дни пользуйтесь сильными оберегами от всех проблем и не рискуйте.

30 апреля — частное солнечное затмение

В конце апреля нас ждет затмение в Знаке Тельца. Оно будет связано с финансовой сферой и домашними неурядицами. Не удивляйтесь, если в этот день у вас сломается стиральная машина, телевизор или что-то другое из техники.

В этот день лучше не затевать ремонт, не проводить генеральную уборку и не приобретать дорогостоящих вещей. Также крайне нежелательно брать и давать деньги в долг.

16 мая — полное лунное затмение

Луна в этот день будет находиться в Знаке Скорпиона, а это значит, что данное затмение крайне неблагоприятно скажется на сфере любви, семьи и отношений в целом. Находить общий язык с людьми станет крайне непросто.

Помимо этого астрологи советуют 16 мая как можно меньше ссориться и спорить с окружающими. Это может быть опасно. Нажив себе врага в этот день, вы можете изменить всю свою дальнейшую жизнь в худшую сторону, потеряв возможности и удачу. Не проявляйте агрессию и обходите стороной негативно настроенных людей.

25 октября — частное солнечное затмение

Второе неполное солнечное затмение пройдет снова под управлением Скорпиона. Это значит, что 25 октября могут произойти фатальные, необратимые события, с которыми нам придется просто смириться.

Не стоит в этот день рисковать и рассказывать окружающим людям о своих планах, желаниях и целях. Про такие дни говорят: «Счастье любит тишину». Чем меньше вы будете обсуждать то, что лучше держать в секрете, тем лучше.

8 ноября — полное лунное затмение

Это лунное затмение пройдет в знаке Тельца. В этот день стоит как можно больше времени уделять близким людям. Не исключено, что Вселенная потребует платы за наши прошлые ошибки. Не исключено, что каждый из нас получит то, чего заслуживает.

Луна может заставить нас расплатиться за кармические долги, грехи. 8 ноября, а также за два дня до него лучше поступать только по совести. Будьте добры к окружающим вас людям.

Коридоры затмений в 2022 году

Также в 2022 году будет два коридора затмений:

с 30 апреля по 16 мая 2022 года;с 25 октября по 8 ноября 2022 года.

Пока актуальны коридоры затмений, людям проще изменять свою судьбу и очищать карму от долгов. В эти периоды старайтесь творить добрые дела, помогать близким людям, проявлять больше положительных эмоций.