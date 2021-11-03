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Заключительный этап олимпиад на приз Губернатора завершился в Вологодской области

Заключительный этап олимпиад на приз Губернатора завершился в Вологодской области

В Вологодской области прошел заключительный этап олимпиад школьников по математике и информатике на приз Губернатора области. Соревнования состоялись 2 и 3 ноября в онлайн-формате. Организатором мероприятия выступил Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Вологодской области «Импульс», который работает в регионе в рамках нацпроекта «Образование».

В заключительном этапе областных олимпиад приняли участие более 250 школьников из Вологды, Череповца и 24 районов области. При этом в отборочном (муниципальном) этапе участвовало более трех тысяч человек.

Ребятам отводилось разное время на решение олимпиадных заданий – в зависимости от предмета и класса. Например, на задания математической олимпиады ребятам 6–7-х классов было отведено 120 минут, а 10-й класс мог решать их в течение 240 минут.

Результаты заключительного этапа по математике будут объявлены не позднее 22 ноября. Школьники, которые участвовали в олимпиаде по информатике, узнают свои баллы до 23 ноября.

Напомним, что интеллектуальные состязания проходят в регионе с 2015 года с целью выявления и развития способностей школьников, одаренных в области математики и информатики. Они направлены на содействие ребятам в выборе профилей обучения и образовательных траекторий, а также на развитие инженерных профессий. Областная математическая олимпиада проводится для школьников с 6-го по 10-й класс, олимпиада по математике – для учеников 5–10-х классов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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