Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

10 поездов из прошлого века, оставивших след в истории

10 поездов из прошлого века, оставивших след в истории
1. Super Chief («Супер Шеф»)

Поезда Super Chief не одно десятилетие были очень популярными в Америке. Однако наиболее оригинальный внешний вид был у одной из самых первых версий этого поезда. Эксплуатировался он в тридцатых годах прошлого века, и ездил раз в неделю на рейсе Чикаго-Лос-Анджелес. Поезд активно рекламировался среди американцев, главным его достоинством считалась скорость: на то время Super Chief преодолевал путь между двумя городами за самый короткий срок.

2. Union Pacific M-10000

Когда смотришь на Union Pacific M-10000, вначале впечатляет его интересный дизайн. Однако это не единственное его достоинство: на самом деле, он известен ещё и потому, что именно этот поезд стал первым в Америке, который мог похвастаться установленным в 1934 году ДВС.

3. 20th Century Limited

У этого детища известного промышленного дизайнера Генри Дрейфуса был настолько запоминающийся по тем временам дизайн, что он носил громкое звание «Самого известного поезда в мире». Хотя путь его был вполне себе камерный: 20th Century Limited ездил в пределах нью-йоркской Центральной железной дороге в период с 1938 года вплоть до окончания Второй Мировой войны. К слову, другие модификации этого поезда курсировали по Большому Яблоку куда дольше - с 1902 по 1967 годы.

4. Локомотив 221B Mercury («Меркурий»)

Ещё один проект, разработанный Генри Дрейфусом и также носивший особое звание - «Поезд завтрашнего дня», чему способствовал его запоминающийся на тот момент внешний вид. Как и вышеупомянутое другое творение известного промышленного дизайнера, он также курсировал по нью-йоркской Центральной железной дороге больше двадцати лет - в период с 1936 по 1959 годы.

5. «Черный жук» («Black Beetle») М-497

Порой попытки усовершенствовать транспорт заходят так далеко, что кажется, что это скорее легенда, чем реальный факт. Однако «Черный жук» М-497 оказался ярким примером того, что модернизация поезда возможна и авиационными ресурсами. Так, в 1966 году дизельную мотрису Budd RDC усилили двумя двигателями от бомбардировщика Convair B-36, которые установили на переднюю поезда. Экспериментальный проект дал ожидаемые результаты: М-497 сумели разогнать до рекордных на то время 296 км/час. Однако развивать концепт не стали, довольствуясь полученными данными и наработками - переделывать таким образом железнодорожный транспорт было попросту нецелесообразно.

6. «Суперпоезд» («Supertrain»)

История показала, что на авиационных двигателях в качестве модернизации поездов американцы не остановились. В 1979 году они и вовсе умудрились пустить по рельсам локомотив на ядерном двигателе, который получил соответствующее прозвище «Суперпоезд». Разогнать его сумели до 190 миль/час, что позволяло ему преодолевать путь между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом за 36 часов. Отличался поезд и комфортабельностью: за 450 долларов пассажиры получали в распоряжение не только быстрый транспорт, но и шикарные купе, рестораны и даже бассейн. Правда, проект оказался убыточным и был довольно быстро закрыт.

7. «Рельсовый Цеппелин» («Schienenzeppelin»)

Обычно цеппелинами называют дирижабли, однако в Германии 1931 году такое же имя получил экспериментальный поезд, который выделялся необычным дизайном и одной конструктивной особенностью: установленным сзади локомотива винтом. Концепт оказался рабочим: поезд сумел развить скорость в 230 км/час. Однако серийное производство «Рельсового Цеппелина» не было развёрнуто, ведь это оказалось нецелесообразным вложением: винт, расположенный сзади, исключал возможность прицепа пассажирских вагонов.

8. С53 2С1

Япония признана мировым лидером по скоростным поездам. Но мало кто знает, насколько давно был начат этот путь: оказывается, первые эксперименты с тепловозами были развёрнуты ещё с 1934 года. А самым известным и необычным по внешнему виду в то время считался тепловоз С53 2С1 с тремя цилиндрами.

9. Скоростной вагон-лаборатория

Среди советских поездов также были и такие, которые отличались интересным внешним видом. Например, в 1970 году был спроектирован экспериментальный самоходный аэровагон на реактивной тяге. По сути, он представлял собой модернизированный головной моторный вагон электропоезда ЭР22 с видоизменённой головной частью и размещёнными на крыше турбореактивными двигателями АИ-25, которыми оснащали пассажирские самолёты Як-40. Его не собирались пускать в серию, а использовали для проведения испытаний. После исследований
единственный образец был заброшен, а позднее передняя часть вагона стала частью стелы, размещённой около проходной Тверского вагоностроительного завода.

10. ИС 20-16

В отличие от вышеупомянутого советского проекта, поезда серии ИС - Иосиф Сталин - направленно разрабатывались для применения в железнодорожной системе СССР. Однако самым интересным внешней среди них можно считать разработанный к сентябрю 1936 года паровоз «ИС» обтекаемой формы - ИС 20-16. Построили его в 1937 году на базе Ворошиловградского завода имени Октябрьской революции. Проведённые испытания, в том числе в аэродинамической трубе, показали, что паровоз с обтекаемым кожухом действительно улучшает характеристики транспорта. Сам ИС 20-16 в его первоначальном виде в массовое производство не пустили: они курсировали на нескольких рейсах, но в какой-то момент кожухи с них были сняты.
# Актуальные новости
По материалам: Sivator

Последние новости

Поздравления и открытки с днем зимней (осенней) Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2021 года
Поздравления и открытки с днем зимней (осенней) Казанской иконы
Преподавательница физики из тюменского колледжа придумала необычный способ успокоить студентов перед контрольной
Преподавательница физики из тюменского колледжа придумала необычный
14 нереализованных мегапроектов, которые будоражат воображение, даже оставшись на бумаге
14 нереализованных мегапроектов, которые будоражат воображение, даже
11 нетривиальных летающих аппаратов
11 нетривиальных летающих аппаратов
Чем пожертвовал Советский Союз в обмен на американскую помощь по Ленд-Лизу
Чем пожертвовал Советский Союз в обмен на американскую помощь по
10 поездов из прошлого века, оставивших след в истории
10 поездов из прошлого века, оставивших след в истории
Березовый сок в СССР: каким он был на самом деле
Березовый сок в СССР: каким он был на самом деле
Мощь «Панцерфауста»: насколько всесильным был немецкий ручной гранатомёт на самом деле
Мощь «Панцерфауста»: насколько всесильным был немецкий ручной
Индекс стоимости жизни в странах Европы
Индекс стоимости жизни в странах Европы
17 беременных женщин, которые гениально выкрутились из положения с нарядом для Хэллоуина
17 беременных женщин, которые гениально выкрутились из положения с
Токен по мотивам «Игры в кальмара» вырос на 2280%, несмотря на сообщения о скаме
Токен по мотивам «Игры в кальмара» вырос на 2280%, несмотря на
СМИ: глобальный кризис в логистике ударил по поставкам биткоин-майнеров
СМИ: глобальный кризис в логистике ударил по поставкам

Топ на сегодня

Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему квартиры
Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему
Гоген Солнцев впервые станет отцом
Гоген Солнцев впервые станет отцом
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Анна Дзюба ушла из группы Artik&Asti
Анна Дзюба ушла из группы Artik&Asti

Еще по теме

В Орегоне сошел с рельсов поезд с нефтью
Возобновляется курсирование скоростного поезда "Тарпан"
Не доехали: вагон «Укрзализныци» сломался на первом же рейсе из Австрии
Укрзализныця отменила ряд скоростных поездов на Новый год