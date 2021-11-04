10 поездов из прошлого века, оставивших след в истории

1. Super Chief («Супер Шеф»)Поезда Super Chief не одно десятилетие были очень популярными в Америке. Однако наиболее оригинальный внешний вид был у одной из самых первых версий этого поезда. Эксплуатировался он в тридцатых годах прошлого века, и ездил раз в неделю на рейсе Чикаго-Лос-Анджелес. Поезд активно рекламировался среди американцев, главным его достоинством считалась скорость: на то время Super Chief преодолевал путь между двумя городами за самый короткий срок.2. Union Pacific M-10000Когда смотришь на Union Pacific M-10000, вначале впечатляет его интересный дизайн. Однако это не единственное его достоинство: на самом деле, он известен ещё и потому, что именно этот поезд стал первым в Америке, который мог похвастаться установленным в 1934 году ДВС.3. 20th Century LimitedУ этого детища известного промышленного дизайнера Генри Дрейфуса был настолько запоминающийся по тем временам дизайн, что он носил громкое звание «Самого известного поезда в мире». Хотя путь его был вполне себе камерный: 20th Century Limited ездил в пределах нью-йоркской Центральной железной дороге в период с 1938 года вплоть до окончания Второй Мировой войны. К слову, другие модификации этого поезда курсировали по Большому Яблоку куда дольше - с 1902 по 1967 годы.4. Локомотив 221B Mercury («Меркурий»)Ещё один проект, разработанный Генри Дрейфусом и также носивший особое звание - «Поезд завтрашнего дня», чему способствовал его запоминающийся на тот момент внешний вид. Как и вышеупомянутое другое творение известного промышленного дизайнера, он также курсировал по нью-йоркской Центральной железной дороге больше двадцати лет - в период с 1936 по 1959 годы.5. «Черный жук» («Black Beetle») М-497Порой попытки усовершенствовать транспорт заходят так далеко, что кажется, что это скорее легенда, чем реальный факт. Однако «Черный жук» М-497 оказался ярким примером того, что модернизация поезда возможна и авиационными ресурсами. Так, в 1966 году дизельную мотрису Budd RDC усилили двумя двигателями от бомбардировщика Convair B-36, которые установили на переднюю поезда. Экспериментальный проект дал ожидаемые результаты: М-497 сумели разогнать до рекордных на то время 296 км/час. Однако развивать концепт не стали, довольствуясь полученными данными и наработками - переделывать таким образом железнодорожный транспорт было попросту нецелесообразно.6. «Суперпоезд» («Supertrain»)История показала, что на авиационных двигателях в качестве модернизации поездов американцы не остановились. В 1979 году они и вовсе умудрились пустить по рельсам локомотив на ядерном двигателе, который получил соответствующее прозвище «Суперпоезд». Разогнать его сумели до 190 миль/час, что позволяло ему преодолевать путь между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом за 36 часов. Отличался поезд и комфортабельностью: за 450 долларов пассажиры получали в распоряжение не только быстрый транспорт, но и шикарные купе, рестораны и даже бассейн. Правда, проект оказался убыточным и был довольно быстро закрыт.7. «Рельсовый Цеппелин» («Schienenzeppelin»)Обычно цеппелинами называют дирижабли, однако в Германии 1931 году такое же имя получил экспериментальный поезд, который выделялся необычным дизайном и одной конструктивной особенностью: установленным сзади локомотива винтом. Концепт оказался рабочим: поезд сумел развить скорость в 230 км/час. Однако серийное производство «Рельсового Цеппелина» не было развёрнуто, ведь это оказалось нецелесообразным вложением: винт, расположенный сзади, исключал возможность прицепа пассажирских вагонов.8. С53 2С1Япония признана мировым лидером по скоростным поездам. Но мало кто знает, насколько давно был начат этот путь: оказывается, первые эксперименты с тепловозами были развёрнуты ещё с 1934 года. А самым известным и необычным по внешнему виду в то время считался тепловоз С53 2С1 с тремя цилиндрами.9. Скоростной вагон-лабораторияСреди советских поездов также были и такие, которые отличались интересным внешним видом. Например, в 1970 году был спроектирован экспериментальный самоходный аэровагон на реактивной тяге. По сути, он представлял собой модернизированный головной моторный вагон электропоезда ЭР22 с видоизменённой головной частью и размещёнными на крыше турбореактивными двигателями АИ-25, которыми оснащали пассажирские самолёты Як-40. Его не собирались пускать в серию, а использовали для проведения испытаний. После исследованийединственный образец был заброшен, а позднее передняя часть вагона стала частью стелы, размещённой около проходной Тверского вагоностроительного завода.10. ИС 20-16В отличие от вышеупомянутого советского проекта, поезда серии ИС - Иосиф Сталин - направленно разрабатывались для применения в железнодорожной системе СССР. Однако самым интересным внешней среди них можно считать разработанный к сентябрю 1936 года паровоз «ИС» обтекаемой формы - ИС 20-16. Построили его в 1937 году на базе Ворошиловградского завода имени Октябрьской революции. Проведённые испытания, в том числе в аэродинамической трубе, показали, что паровоз с обтекаемым кожухом действительно улучшает характеристики транспорта. Сам ИС 20-16 в его первоначальном виде в массовое производство не пустили: они курсировали на нескольких рейсах, но в какой-то момент кожухи с них были сняты.