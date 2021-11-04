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14-летняя дочь Миллы Йовович Эва впервые стала лицом модной кампании

14-летняя дочь Миллы Йовович Эва впервые стала лицом модной кампании

14-летняя дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эва уже хорошо знакома публике как актриса и модель, но теперь в стремительно развивающейся карьере девочки есть и новое достижение. Эва снялась в своей первой модной кампании, став лицом Miu Miu. С брендом ее уже давно связывает дружба. Эва была в числе гостей на недавнем показе в Париже и уже выходила на красную ковровую дорожку в нарядах Miu Miu.


Эва Андерсон

Ну а теперь она стала и героиней новой рекламной кампании Miu Miu Nuit. Фотографировали Эву знаменитые модные фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт.

Выпуск кампании совпал с днем рождения Эвы, которой вчера исполнилось 14 лет. Милла Йовович поздравила ее у себя в инстаграме и посвятила ей трогательный пост, рассказав о взрослении Эвы.


Она всегда был доброй и любящей, всегда всем сочувствовала и защищала своих друзей и семью. Но этот год был для меня особенно увлекательным. Она внезапно стала такой надежной в определенном смысле. Нет, в ее комнате по-прежнему беспорядок, и заставить ее мыть посуду почти невозможно, но она также стала девушкой, которая читает сценарии каждый день по дороге на работу и с работы (без просьбы об этом). Она занимается на гитаре, чтобы расслабиться и проглатывет по книге каждые несколько дней (ну, не так много с тех пор, как началась школа, но, может быть, это из-за дополнительных трех часов домашних заданий, которые она делает?). Она никогда не скажет недоброе слово в адрес кого-то (хотя при знакомстве может показаться, что у нее диковатый юмор). Она относится с пониманием, когда мы накладываем ограничения на пользование смартфоном, и не говорит нам, что ненавидит нас (пока. Я уверена, что нам еще есть чего ждать). Я должна сказать, она чертовски хороший ребенок,

— написала Милла.


Напомним, что у Эвы уже есть внушительный опыт фотомодели. Ранее она уже снималась для модных журналов. В детском Vogue Эва появилась еще в возрасте девяти лет, а в 11 лет дебютировала на обложке глянца, снявшись для журнала Jalouse.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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