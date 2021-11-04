15 милых кошек, которые забыли засунуть язык обратно и теперь выглядят немного дерзко

Для владельцев домашних животных их питомцы - самые милые, умные и самые совершенные маленькие создания, которых они когда-либо видели. Они не могут перестать фотографировать и снимать на видео каждую мелочь, которую делают их пушистые друзья, а потом вынуждены показывать это другим. Даже если эта вещь не такая уж особенная или интересная ни для кого, кроме владельца.

Но есть универсальные вещи, которые делают домашние животные, способные растопить сердца каждого. Как собака наклоняет голову или кролик ест морковь, которую держит в руках. Или кошачий *блюп* язычком. На самом деле, люди настолько очарованы котиками, которые забыли засунуть язык обратно, что существует целый субреддит, посвященный исключительно этому.

1. Крошечный блюп от крошечной кисы

2. Большое удивление!

3. Какой красавчик)

4. Маленький *блюп*

5. Показала язычек после того, как кусала меня

6. Его первый *блюп*

7. Ух какой!

8. Злюка)

9. Эта старушка тоже умеет показывает язычек

10. Месяц назад Чуи жил на заброшенной автостоянке больницы, теперь он король дома

11. Тю, красотка)

12. Спит буська

13. Она редко высовывает язычек, но когда все таки высовывает, то это выглядит правда здорово

14. *Блюп*

15. Дремает