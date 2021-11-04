17 беременных женщин, которые гениально выкрутились из положения с нарядом для Хэллоуина

Как вы знаете, в Штатах помешаны на Хэллоуин, и подготовка начинается еще в начале октября. Никто не должен остаться без костюма в этот день: ни взрослые, ни дети, и даже беременные подходят к костюму со всей ответственностью.

1. Мальчик из теста Пиллсбери:

2. Эта беременная женщина, одетая как Начо Либре:

3. Беременная женщина и ее партнер, одетые как Вилли Вонка и Вайолет.

4. Кто помнит Тора в последнем фильме про Мстителей?

5. Рэйчел из ситкома "Друзья":

6. Эта беременная женщина и ее партнер, в образе Джона Траволты из фильма «Лихорадка субботнего вечера» и дискотечного шара:

7. Из сериала "Рассказ служанки"

8. Беременные подруги в образе троллей:

9. Эта беременная женщина, переодевшаяся Шалтай-Болтаем:

10. В костюме мистера Фрэнка Сми из Питера Пэна:

11. В образе шарика из картины "Оно":

12. Тоторо:

13. Эти беременные женщины - и их коллеги! - которые нарядились как алкогольная игра "пиво-понг":

14. А эта беременяшка в образе магического шара

15. Куда же без Симпсонов:

16. Эта беременная женщина и ее коллега, одетые как зеленые яйца и ветчина.

17. И, наконец, эта беременная женщина - и ее партнер - которые, конечно же, переоделись семенем и донором семени: