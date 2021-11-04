18-летняя девушка обвинила рэпера Янг Трэппа в изнасиловании

Молодой человек ранее был осужден по статье 22818-летняя девушка по имени Алина обвинила рэпера Янг Трэппа в изнасиловании. Об этом сообщает telegram-канал «Mash на Мойке».Алина рассказала, что познакомилась с музыкантом в «Инстаграме». Они несколько раз ходили гулять и в рестораны. На Хэллоуин три девушки и пять парней уехали в Ленинградскую область, где сняли коттедж.По словам девушки, она выпила пару бокалов шампанского и пошла спать. Около четырех утра в комнату, где была Алина с подругой, пришел Трэппа. Он начал приставать к девушке, а позже принудил к интимной связи, несмотря на отказ. После этого подруги быстро покинули дом и обратились в правоохранительные органы.Однако в полиции Янг заявил, что все было по обоюдному согласию, и девушки спокойно уехали в 10 утра. Их видел хозяин коттеджа, который поинтересовался, все ли хорошо у них, на что подруги ответили «да».Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Если это будет сделано, то для Трэппа оно будет уже третьим — ранее рэпер был осужден по статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).