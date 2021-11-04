19-летняя дочка Екатерины Климовой кардинально преобразилась, а мама не оценила

Старшая дочь актрисы Екатерины Климовой, 19-летняя Елизавета Хорошилова поделилась кадрами пикантной фотосессии в образе блондинки. Известная актриса театра и кино Екатерина Климова — многодетная мама. Старшей дочери знаменитости 19 лет. Она учится в МГУ на факультете журналистики. Елизавета решилась на кардинальное преображение. Девушка осветлила волосы и стала блондинкой. В новой фотосессии Елизавета предстала в особенно соблазнительном образе, примерив дерзкое черное платье мини платье, которое подчеркнуло ее хрупкую фигуру. На плечи дочь Климовой набросила меховую накидку.Елизавета Хорошилова Хорошилова эффектно расположилась в кресле и на диване, принимая нескромные позы. Подписчики Елизаветы остались в восторге. А вот звездная мама под фото дочери в Instagram а оставила шуточный комментарий — «отписка». А потом добавила: «Старушка! Фу!🎃». «В такие годы и такое выкладывать... Ужас!», «Вы такие милые, когда читаю комменты мамы и дочки, всегда смеюсь», — поддержали шутливый настрой поклонники.Елизавета Хорошилова Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Старшая дочь актрисы родилась в ее первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Супруги развелись еще в 2004 году. Двое сыновей звезды Матвей и Корней появились на свет в браке артистки с Игорем Петренко. А 6-летнюю дочь Беллу Климова родила в браке с актером Гелой Месхи.