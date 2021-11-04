20 приёмов тайм-менеджмента, которыми нужно овладеть к 20-ти
Сегодня, 02:25
Научиться правильно планировать свое время – это лучшее, что вы можете сделать до своих двадцати, и чем раньше начнете, тем крепче сформируется этот навык. Совершенствуйте то, что когда-то было заложено, и моментально добьетесь успеха. Если ранее вы никогда об этом не задумывались, не волнуйтесь. Начните сегодня! Каждый день пользуйтесь одним из предложенных ниже лайфхаков, и мы гарантируем, что меньше, чем через месяц, вы будете совершенно другим человеком.
1. Планируйте свой день.Держать все задачи в голове можно, но очень сложно. Вот почему все успешные люди пользуются ежедневниками или еженедельниками. В наше время существует множество других, более современных, способов фиксирования «напоминалок». Мы предлагаем Google календарь – бесплатный сервис для планирования встреч и дел. Установите это приложение на свой персональный компьютер или айфон и заранее получайте уведомления о приближающихся событиях на почту.
2. Фиксируйте задачи в письменной форме.
Это жизненно необходимо для успешной работы. Начать можно с обычных стикеров. Ну, а в дальнейшем перейти на специализированные программы.
3. Спите не менее 7-9 часов в день.
Сокращая время сна на веселье или работу, вы вырабатываете вредную привычку, недальновидно мыслите. Уставший человек – бесполезный человек, каким бы организованным он не был.
4. Подводите итоги недели.
Научиться правильно подводить итоги недели - дорогого стоит. Такую концепцию разработал Дэвид Аллен, автор книги «Как привести дела в порядок: искусство продуктивности без стресса». Дэвид выделяет следующие шаги: Во-первых, переносите все невыполненные дела или несостоявшиеся встречи с прошлой недели на нынешнюю. Во-вторых, обязательно проверяйте почту как личную, так и корпоративную. Не оставляйте ни одного непрочитанного сообщения. В-третьих, пересматривайте планы на год и составляйте задачи на новую неделю по их достижению. Такая практика поможет вам тщательнее планировать расписание и избегать непредвиденных обстоятельств.
5. Планируйте 4 продуктивных часа работы в день.
Существует мнение, что в течение дня люди не на 100% продуктивны, и это естественно! Вы можете провести стандартный восьмичасовой рабочий день, но по факту продуктивно поработать только 4 часа. Оставшаяся часть дня уходит на встречи, проверку почты, ползание в интернете. Старайтесь самые важные дела выполнить в первую половину дня, когда вы меньше всего устаете.
6. Фокусируйтесь на одной задаче.
За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. Вы добьетесь большего, если сфокусируетесь на одной задаче.
7. Выбирайте правильную стратегию.
Невозможно мыслить продуктивно на протяжении всего рабочего дня. Поэтому под его занавес мы советуем решать расслабляющие, не требующие много времени на выполнение задачи: приберите рабочее место, приведите все бумаги в порядок.
8. Делите масштабные цели на мелкие задачи.
В начале рабочего дня достаточно легко справляться со списком поставленных задач, но, к сожалению, незапланированные звонки и просьбы начальника могут перевернуть все вверх дном. Что же делать? Выберете три приоритетных дела дня и стремитесь к их обязательному выполнению.
9. Выполняйте 3 самых приоритетных дела в день.
В начале рабочего дня достаточно легко справляться со списком поставленных задач, но, к сожалению, незапланированные звонки и просьбы начальника могут перевернуть все вверх дном. Что же делать? Выберете три приоритетных дела дня и стремитесь к их обязательному выполнению.
10. Правильно делегируйте задания.
Хороший менеджер не тот, кто всё делает сам, а тот, кто может грамотно распределить обязанности среди своих подчиненных или коллег. Секрет успеха заключается в том, чтобы правильно донести задачу до человека, обязательно обговорить сроки исполнения, а также периодически контролировать процесс.
11. Старайтесь успевать и с домашними делами.
Как молодой специалист, вы можете столкнуться с рядом проблем, ведь жизнь состоит не только из работы. Не стоит забывать и про дом. По возможности пользуйтесь предлагаемыми ресурсами: прачечные, заказ еды на дом и так далее.
12. Не наступайте на одни и те же грабли.
Повторять одни и те же ошибки глупо и нерационально. Поэтому еще раз напоминаем: регулярно анализируйте проделанную работу. Если ваш смартфон постоянно разряжается, приобретите дополнительный аккумулятор или зарядное устройство. Таким образом вы сэкономите своё время и нервы.
13. Устанавливайте крайние сроки для каждой из задач.
Возможно, этот навык отнимет у вас больше всего сил на его формирование. Но чем больше вы практикуетесь, тем лучше. Устанавливайте сроки исполнения задач. Задание без «дедлайна» – не задание, что-то размытое и абстрактное. Выполняйте поставленные задачи в срок и постепенно совершенствуйтесь – попробуйте оставить хотя бы день на возможные исправления.
14. Продумывайте маршрут заранее.
Большинство людей не учитывают время на передвижение по городу, что сбивает их планы. Невозможно оказаться на другом конце города за 10 минут. Надейтесь на лучшее, но будьте готовы к худшему: пробки, часы-пик, обеденное время… Продумывайте маршрут заранее!
15. Читайте полезную литературу.
Об одной из книг мы уже говорили ранее («Как привести дела в порядок: искусство продуктивности без стресса»). Старайтесь читать такие книги чаще. За вас уже всё придумано, просто пользуйтесь этим.
16. Включайте время отдыха в свои планы.
Не загоняйте себя! Подумайте, сможете ли вы добиться успехов, не получая положительных эмоций от общения с родными и друзьями, от просмотра хорошего фильма или чтения книги? Обязательно выделяйте время на то, от чего вы заряжаетесь позитивом и энергией.
17. Делайте перерывы во время рабочего дня.
Давным-давно доказано, что сидеть в одной позе за рабочим столом в течение долгого времени вредно для здоровья. Настоятельно рекомендуем делать 5-10-тиминутные перерывы каждые час-два. Даже если вы просто встанете, чтобы выпить стакан воды или чашечку кофе, организм уже разомнётся.
18. Научитесь говорить: «Нет».
Всегда говорить: «Да» и соглашаться на любые просьбы ради стремительного роста карьеры очень опрометчиво. Иногда стоит отказывать. Желание выполнить всё и сразу, но неспособность сделать это приводит к стрессам и неудовлетворённости. Если вы еще не научились говорить: «Нет», советуем еще одну полезную книгу: Учитесь говорить: «Нет»: или как одно короткое слово может принести здоровье, процветание и счастье (Джеймс Альтушер, Клавдия Азула Альтушер).
19. Разберитесь во всех сферах своей жизни.
Понимание себя и своих приоритетов в жизни может помочь вам с распределением времени. Предположим, семья для вас главнее всего, значит нужно уделить особое внимание, например, друзьям или работе. Если вы не задавались такими вопросами ранее, это может занять какое-то время, но поверьте, вы не пожалеете.
20. Не вините себя за ошибки.
Нежелание признавать свои ошибки отнимает ваше и чужое время. Вы достигните большего, если примите ошибку, решите причину её возникновения и будете двигаться дальше. Большинство менеджеров прощают небольшие оплошности, в случае вашего усердного отношения к работе, честности и предотвращении возникновения очередных «косяков».
По материалам: Lifehack
По материалам: womanadvice