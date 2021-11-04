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20+ решений от наших строителей, которые не решают проблему, а только усугубляют ее

20+ решений от наших строителей, которые не решают проблему, а только усугубляют ее

Многие из нас инстинктивно понимают, хорош ли дизайн, удобен ли он для пользователя, или это что-то скомпрометированное в последнюю минуту, в ущерб эстетике. Однако некоторые «решения» домашнего дизайна настолько проблематичны, что заслуживают того, чтобы быть выставленными на всеобщее обозрение и показать, как делать нельзя.

Российский проект «Типичный Рукожоп» в Instagram собрал худшие из худших примеров такого "мастерства".

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По материалам: Cтраница 1 - Юмор - Onedio

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