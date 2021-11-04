23 полезных совета для тех, кто живет один
Сегодня, 02:26
Жить одному, конечно, здорово. Пока не появляются такие бытовые проблемы, с которыми справиться в одиночку бывает очень непросто. Советы, приведенные ниже, должны помочь разрешить эти проблемы и облегчить вашу самостоятельную жизнь.
1. Как открыть банку при помощи пары резиночек.Иногда даже у сильных мужчин на открывание закатанной банки уходит немало времени. Но канцелярские резиночки значительно упрощают процесс. Наденьте одну непосредственно на банку, а вторую – на крышку. Попробуйте открыть теперь. Если взяться за резинки, руки не будут скользить, и крышка поддастся намного быстрее.
2. Есть и другой вариант – купить ключ для открывания консервации. На всякий случай желательно иметь дома приспособления для открывания винтовых крышек, консервации.
3. Недопитое вино можно хранить в стеклянной банке.
Никто не осуждает вас за то, что вы не можете самостоятельно за один раз осилить бутылку вина и остатки плотно закрыть пробкой. Чтобы напиток не выдыхался, его можно перелить в стеклянную банку. Главное – подобрать сосуд, который можно заполнить вином по края. Остальное – что не влезет в банку – либо пропадет, либо таки придется допить.
4. Чтобы кола не выдыхалась.
Перед тем как ставить открытую бутылку колы в холодильник, встряхните ее немного. Благодаря этому газы будут сохраняться в ней значительно дольше.
5. Используйте жидкость для мытья окон, чтобы передвинуть тяжелые предметы.
Взбрызните жидкостью пол там, где собираетесь тянуть мебель или технику. Поверхность станет скользкой и двигать тяжелые предметы будет значительно проще. Только не поскользнитесь сами!
6. Приготовили тесто для блинчиков и поняли, что переборщили? Ничего страшного, необязательно готовить все.
Перелейте тесто в бутылку из-под кетчупа или соуса – так оно сможет несколько дней спокойно храниться в холодильнике. Кроме того, через дозатор жидкое тесто намного проще наливать на сковороду.
7. Зубная паста поможет идеально повесить картину.
Выдавите горошинку пасты на заднюю часть рамы (в месте крепления) и приложите ее к стене. Гвоздь забивайте туда, где останется след. Полезнее всего использовать этот метод, когда создаете коллаж и одновременно вешаете сразу несколько рамок.
8. Если же ни с молотком, ни с гвоздями вы управляться не умеете, воспользуйтесь строительным двухсторонним скотчем. На нем картины тоже держатся очень надежно.
9. Масло перечной мяты отпугивает мышей.
У грызунов аллергия на мяту. Смочите в масле несколько ватных шариков и разбросайте их по квартире. Или сделайте мятный раствор и обрызгайте им периметр, и мыши очень быстро покинут ваш дом.
10. Возможно, вы не знали, но существуют электронные отпугиватели грызунов.
Приборы издают ультразвук, который человеку не слышен. Звук отпугивает крыс и мышей, но не убивает их. Поэтому этот метод борьбы с грызунами считается одним из наиболее гуманных.
11. Застегнуть молнию на спине проще с помощью английской булавки и струны (или ленточки).
К головке булавки привяжите ленточку, леску, струну. Приколите ее к бегунку молнии и тяните. Точно так же замочки и расстегиваются.
12. Воспользуйтесь скотчем, чтобы застегнуть браслет.
Приклейте браслет кусочком скотча к руке, колечко в застежке станет неподвижным, и вам проще будет попасть в него замочком.
13. Сода с уксусом эффективно прочистят канализацию.
Засыпьте в сток стакан пищевой соды.
Залейте еще ½ стакана уксуса и накройте слив блюдцем или дощечкой.
Подождите 30 минут, откройте слив и пустите горячую воду на 2 – 3 минуты.
Если засор очень серьезный, подобную чистку придется проделать еще раз.
14. А туалет промыть можно горячей водой с жидкостью для мытья посуды.
Залейте все в унитаз и смойте.
15. Одеяло в пододеяльник можно одеть за 40 секунд.
Положите пододеяльник на постель.
Сверху на него положите одеяло.
Начинайте скручивать пододеяльник с одеялом в трубочку со стороны, противоположной разрезу.
Через разрез выверните все и разровняйте.
16. Если у вас дома есть детектор дыма, и он слишком чувствительный – наденьте поверх прибора шапочку для душа, и он перестанет срабатывать беспричинно.
17. Запихните лавровые листки в укромные трещинки, чтобы отпугнуть тараканов раз и навсегда.
18. Накройте разогреваемую в микроволновке еду влажным бумажным полотенцем, и она не пересохнет. Особенно актуально это для макарон, риса, гречки.
19. Постоянно не успеваете допивать молоко, и оно скисает? Покупайте пастеризованный продукт. В нем значительно меньше полезных бактерий, зато хранится он дольше.
20. Щипцами для спагетти очень удобно доставать вещи с верхних полок.
21. Чтобы намазать спину кремом или лосьоном, можно воспользоваться маленьким валиком для краски.
22. Посудомоечную машину можно использовать не только для мытья посуды.
Что еще можно помыть в посудомойке? Пластиковые расчески или гребешки, сланцы, бейсболки, игрушки для животных, садовый инвентарь, резиновые сапоги, клавиатуру, кисточки для макияжа, светильники, номерные знаки. А вот деревянные доски и столовые приборы, чугунные кастрюли и сковородки, животных чистить в приборе запрещено категорически.
23. Не пожалейте денег на сигнализацию и всегда чувствуйте себя в безопасности.
По материалам: Buzzfeed
По материалам: womanadvice