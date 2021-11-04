4 артистки, которые влюблялись в женатых мужчин

Не все любовные истории закончились хорошоО звездных романах мы слышим чуть ли не каждый день, однако некоторые звезды выбирают себе в партнеры людей, у которых уже есть крепкие или только зарождающиеся отношения с другим человеком. Мы решили вспомнить самых ярких артисток, которые в свое время влюблялись в занятых мужчин.«Черная пантера» привыкла не только ко всему лучшему, но и к тому, что все ее капризы выполняются незамедлительно. Так, в разное время модель заводила романы с самыми известными и завидными мужчинами — Робертом Де Ниро, Майком Тайсоном и другими. Были попытки соблазнить Майкла Джексона, о чем есть довольно забавная история. Один из самых ярких романов у Наоми произощел с российским бизнесменом Владиславом Дорониным. Ради чернокожей красотки Доронин довольно быстро ушел из семьи — в браке с женой мужчина провел почти 20 лет. Однако союз с моделью не сложился, говорят, именно из-за сложного характера Кэмпбелл.Поп-дива довольно долго считалась главной девственницей Америки, сменив «на посту» Брук Шилдс. На пике карьеры звезда познакомилась с танцором Кевином Федерлайном, за которого очень быстро согласилась выйти замуж. Но брак Брит трудно назвать таким же счастливым, какой была сама артистка на свадебных фото. Федерлайн почти сразу же после заключения брака занялся собственной карьерой, хоть и потерпел неудачу, а затем мужа Спирс начали замечать в компании других женщин. Как считают некоторые недоброжелатели певицы, все это — «кармический ответ» от бывшей Кевина, ведь когда Спирс и Федерлайн начали встречаться, у Кевина уже была подруга, которая ждала от него ребенка.Голливудская красотка уже успела побывать замужем до того как встретила Брэда Питта. Питт же в тот момент был женат на другой звезде — Дженнифер Энистон. Пара считалась одной из самых красивых в Голливуде, да и мало кому могло прийти в голову, что такой союз может распасться. Но на съемках фильма, куда кастинг-директор судьбоносно пригласил Джоли и Питта, произошло то, чего вообще никто не ожидал — между актерами вспыхнуло чувство, которое переросло в долгие отношения, закончившиеся браком. Энистон, по ее словам, узнала об этом из газет. Совсем недавно такой идеальный со стороны союз Джоли и Питта завершился довольно скандальным разводом.О громком романе Сиенны и Джуда Лоу слышали, наверное, многие. Лоу всегда был известен своей любвеобильностью, а потому этой связи в Голливуде мало кто удивился. Когда актеры только познакомились, Джуд состоял в браке с Сэйди Фрост, у пары на тот момент было двое детей и Фрост была беременна третьим. Развод не заставил себя ждать, уже после улаженных проблем с бывшей женой Джуд и Сиенна, наконец, вышли вместе в свет. При этом в прессе не раз появлялись слухи о том, что в паре регулярно происходят ссоры, к сожалению, это оказалось правдой и в 2006 году пара распалась.