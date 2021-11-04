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4 мысли, которые сопровождают жизнь интровертов

4 мысли, которые сопровождают жизнь интровертов
Интроверт – это тип психологического устройства человека, когда он больше обращен в себя, чем в окружающий мир. Люди считают интровертов странными, однако, их характер – это абсолютный вариант нормы: просто интровертам важны иные ценности, нежели другим людям. Однако обычному человеку очень сложно понять интроверта, а если бы он залез бы к нему в голову, то и вовсе бы ужаснулся.

1. «Я надеюсь, что меня никто вечером никуда не позовет»

Многие люди так и рвутся вечером куда-то смотаться, лишь бы не сидеть дома. Интроверты же – это люди домашние, для которых выход куда-то – это настоящее испытание и мука. Идеальный отдых интроверта – тихий уютный вечер с книгой с кружкой горячего какао. Когда они возвращаются домой, то лишь тогда начинают чувствовать себя комфортно и в безопасности, поэтому их никогда не радует перспектива куда-то выбираться еще.

2. «Надо быстрее уйти в свою комнату от гостей»

Еще одна отличительная черта интровертов – нежелание общаться с гостями или родственниками, которые нагрянули в дом. Действительно, интровертов пугает перспектива говорить о своей жизни с любопытными гостями, которые всегда беспардонно лезут туда, куда их не просят. Когда приезжают гости или родственники, интроверты пытаются как можно быстрее спрятаться где-то у себя, чтобы их никто не дергал и не раздражал.

3. «Я надеюсь, в гостях будут животные»

У интровертов проблемы с социальным взаимодействием, но они очень любят животных. Если они куда-то идут, то надеяться, что им удастся скоротать нудные вечер в общении с какой-либо домашней зверюшкой. Они умеют быстро находить общий язык с животными и всегда очень хорошо заботятся о них. Интровертам можно смело поручать своих питомцев и не боятся, что с ними что-то случится. Это ответственные люди, которые умеют быть заботливыми и внимательными.

4. «Кто мне постоянно трезвонит?»

Интроверты не любят активное общение, а уж тем более разговоры по телефону. Если им что-то нужно, то они предпочитают общаться в живую, хоть и не испытывают при этом восторга. Телефонные же разговоры даются им еще тяжелее, тем более на какие-то праздные темы, где нужно постоянно поддерживать разговор и делиться какими-то подробностями, не забывая о чем-то спрашивать собеседника. Не стоит надоедать интроверту со звонками: лучше организовать личную встречу и обсудить все так.  
# Шоу-бизнес
По материалам: womanadvice

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