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5 стран, где женщинам разрешено держать мужские гаремы

5 стран, где женщинам разрешено держать мужские гаремы
Современного человека не удивляет такое явление, как многоженство. Даже в настоящее время существуют страны, по обычаям которых мужчине разрешено иметь несколько жен. Но совсем другую реакцию вызывает тот факт, что в некоторых странах разрешено и многомужество. Это явление официально называется полиандрия. У многих людей возможность женщинами иметь много мужчин вызывает настоящее недоумение, и более того, люди считают, что это явление какое-то новое, хотя оно имеется во многих странах с тех же времен, когда мужья имели несколько жен.

1. Индия

В середине пятидесятых годов в стране официально запрещена полиандрия, но некоторые районы Южной Индии этот закон обошел стороной, и там до сих пор разрешается иметь несколько мужей. Такое положение является решением экономической проблемы этих мест, ведь в горных районах слишком мало земли, а по индийским законам сыновьям после вступления в брак следует отдавать половину имеющихся у семьи земель.

2. Непал

Причины, по которым в Непале появилось многомужество, очень схожи с Индией. Непал – очень бедное государство, именно поэтому на территории страны женщины выходят замуж как за любимого мужчину, так и за всех его братьев, и в этом случае вся семья живет вместе. Дети, которые родились в таком браке, называют отцом не только биологического родителя, но и всех остальных мужчин семейства. Более того, когда старший брат, являющийся главой семьи, умирает, следующий по старшинству брат становится главным, и жена переходит к нему.

3. Тибет

В этом государстве мужчины превышают женское население, именно поэтому лишь 15 процентов женщин имеют в Тибете одного мужчину. Остальные же, как и в Непале, выходят замуж не только за любимого человека, но и за его братьев. При этом, по закону в Тибете разрешена близость с любым мужчиной по желанию женщины. Мужчины семейства могут меняться каждую ночь, а знаком, что спальня занята, является обувь одного из мужей, оставленная у входа в спальню.

4. Нигерия

В Нигерии не существует закона о многомужестве, но при этом большое количество женщин имеет нескольких мужей. Дело в том, что брак с другим мужчиной можно узаконить без развода с предыдущим. При этом женщина уходит жить к своему новому избраннику, оставляя детей с их биологическим отцом. Основанием для заключения нового брака является то, что женщина прожила со «старым» мужем определенное количество лет, а также родила ему ребенка.

5. Меланезия

Женщины этого государства являются более свободными. Никакие официальные или нравственные законы не запрещают девушкам Меланезии искать себе новых партнеров, а также иметь продолжительные отношения сразу с несколькими мужчинами. Более того, женщина может родить ребенка каждому из своих партнеров, и совершенно не заниматься их воспитанием, так как эта обязанность принадлежит ее братьям.  
# Шоу-бизнес
По материалам: womanadvice

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