521 человек заболел коронавирусом в Иркутской области за сутки

В Иркутской области за сутки коронавирусом заболел 521 человек. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 124 226 случаев заражения, сообщает оперштаб 4 ноября.

За сутки выписали 19 человек, всего в больницах находятся 5 004 гражданина. Выздоровели 155 пациентов, с начала пандемии — 107 475. Еще 29 пациентов с ковидом умерли за сутки: 28 — от COVID-19 (5 603), 1 — от иных заболеваний (всего — 493).