58-летняя Деми Мур вышла в свет в откровенном наряде

Звезда выбрала наряд, который частично оголяет ее грудь58-летняя актриса и модель Деми Мур появилась на светском мероприятии в откровенном наряде. Соответствующие снимки знаменитость опубликовала на своей страницей в Instagram.Мур поделилась серией фотографий, где запечатлена вместе с креативным директором люксовых брендов Кимом Джонсом. Актриса выбрала в качестве наряда широкие черные брюки и такого цвета пиджак, который частично оголял грудь звезды. Свой образ Деми завершила ботинками и сумкой под цвет костюма. «Вчера вечером на светском мероприятии с Кимом Джонсом. Вы необыкновенны и поэтому заслуживаете этой чести. Поздравляем всех лауреатов премии. Спасибо за прекрасный вечер!» — написала знаменитость.Подписчики модели разделились на две группы: одни восхитились смелостью Мур, а другие осудили ее. «Выглядите прекрасно», «Выглядит как кукла после пластических операций», «Оголить грудь ради внимания. Жалкое зрелище», «Бедная старушка без топа», «Как всегда Деми горяча», «Выглядите как 30-летняя девушка», — написали в комментариях фолловеры.