6 ресурсов мира, без которых человечество может остаться в ближайшее время

1. БананыКазалось бы, бананы, которые лежат на полка магазинов круглый год, не исчезнут оттуда никогда. Однако на самом деле совсем скоро мы можем наблюдать, как минимум, переход этого фрукта в разряд дефицитных. А всё потому, что из сотен сортов бананов, самым популярным является Cavendish, и именно он может в скором времени пропасть. Причиной такой печальной перспективы стал грибок - инфекционное заболевание, которое массово поражает банановые плантации Азии, Африки, и Латинской Америки. Более того, эта болячка способна сохраняться в почве не одно десятилетие, а значит, что вырастить бананы на том же месте удастся далеко не скоро. И пока генетикам и селекционерам не удаётся победить этот грибок, то количество бананов может существенно сократиться в магазинах в самые ближайшие годы.2. Новая музыкаМузыкальное искусство существует уже не одну тысячу лет, а нот в гамме всегда было всего лишь семь. Поэтому нет ничего удивительного в том, что рано или поздно новые мелодии могут просто перестать появляться. Более того, по данным редакции Novate.ru, музыка европейской интонационной традиции прекратила развитие ещё в девяностые годы прошлого, а сегодняшние новые треки является лишь ремиксами, либо постоянным переиначиванием старых мотивов.3. ВиноПроблема глобального потепления давно стоит весьма остро среди учёных, но вот что из-за него человечество может лишиться вина, мало кто мог предположить. Однако, эксперты утверждают, что уже к 2050 году легендарные виноградники Бордо, Долины Роны, Тосканы, Чили, Аргентины, Юго-Восточной Европы и долины Напа могут стать попросту непригодными для выращивания винных сортов винограда. Поэтому всё чаще звучат прогнозы о скором сокращении производства вина на три четверти от сегодняшней доли, что неизбежно станет причиной к стремительного роста цен на вино.4. ГелийКазалось бы, как может закончиться гелий, если он является вторым по распространённости веществом во Вселенной? Вот только непосредственно на нашей планете его находится относительно немного, причём добыча его производится из природного газа, а там его содержание относительно невелико. А так как гелий обладает рядом уникальных свойств, во многих отраслях является фактически незаменимым, значит, уже через десятилетие-два дефицит этого газа достигнет нескольких десятков миллионов кубометров.5. ПчелыКаждое лето мимо нас летают десятки пчёлок. Однако мало кто из нас догадывается, что скоро их вообще может не статью Так, специалистами отмечается, что ещё с зимы 2006 года популяция пчёл на территории и Европы, и Америки стремительно сокращается, причём по непонятной причине - явление, именуемое синдромом разрушения пчелиных семей, уничтожает миллионы пчёл. И этот процесс принимает угрожающие масштабы: уже появились прогнозы, согласно которым к 2035 году эти насекомые вообще могут исчезнуть с лица земли.6. ИкраЭтот недешёвый продукт также может скоро исчезнуть с прилавков, а всё потому, что осетровые рыбы стараниями браконьеров поставлены на грань вымирания. Попытки восстановить популяцию осетровых производят крупнейшие экспортёры икры, однако снижение объёмов добычи привело к скачку цен на товар на чёрном рынке. Да и общую ситуацию это не изменило: по информации редакции Novate.ru, уже 85% осетровых пород находятся на грани вымирания, поэтому и икра в скором времени может оказаться под угрозой исчезновения.