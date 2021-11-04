7 богатейших людей прошлого, до которых нынешним толстосумам очень далек

7. Вильгельм I ЗавоевательСостояние герцога Нормандии, а затем и первого короля Англии, оценивается от 209 до $229 млрд. Вильгельм (1027/1028-1087 гг.) начал править в 1066 году после нормандского завоевания. Именно он основал единое Английское королевства, сформировал сильную армию, флот и занялся строительством каменных крепостей, которые сегодня являются визитной карточкой Великобритании. Кстати, первой из них стал известный на весь мир Лондонский Тауэр, возведенный в 1078 году.6. Якоб ФуггерВ свое время немецкий банкир и торговец стал богатейшим человеком Европы. Благодаря предприимчивости Якобу Фуггеру (1459-1525 гг.) удалось нажить капитал в $221 млрд. Состояние накопилось за счет торговли текстилем в Италии. Также Фуггер занимался добычей драгоценных металлов в Богемии и Венгрии.5. Асаф Джах VIIНаверное, это имя тоже знакомо не многим, во время своего своего правления он был одним из богатейших людей на планете. Асаф Джах VII (1886-1967 гг.) - последний низам (правитель) Хайдарабада и Берара (княжества в составе Британской Индии). Усман Али Хан Бахадур (имя при рождении) взял бразды правления в 1911 году. Благодаря его усилиям в регионе начало развиваться образование, строилось больше железных дорог и проводилось электричество. Сам же Асаф Джах VII приумножил свой капитал до $230 млрд.4. Николай IIНиколая Александровича Романова (1868-1917 гг.) можно считать самым влиятельным российским монархом. Состояние последнего русского царя оценивается в $300 млрд. Большую часть дохода Николая II составляла прибыль от земель, которые находились под властью феодалов. Плюс дивиденды от промышленных активов и торговли. Любопытный факт: Русская православная церковь причислила Николая Александровича к лику святых, поэтому царя смело можно называть самым богатым святым в истории. Для сравнения: на свои средства российский император мог бы построить 25 районов «Москва-Сити».3. Эндрю КарнегиТройку лидеров замыкает американский предприниматель с капиталом $310 млрд. Эндрю Карнеги (1835-1919 гг.) родился в очень бедной семье и мечтал стать бизнесменом. Так и вышло. Карнеги накопил определенную сумму и начал инвестировать деньги в ряд компаний. Это помогло основать сталелитейное предприятие U.S. Steel, которое процветает и сегодня (второе крупнейшее в США). Состояние Эндрю Карнеги оценивается в $ 310 млрд. Большую часть денег он тратил на благотворительность.2. Джон РокфеллерИмя американского предпринимателя уже давно стало нарицательным, ведь Рокфеллер (1839-1937 гг.) - первый официальный долларовый миллиардер в истории. Его состояние в $340 млрд и сегодня кажется космическим. Джону Рокфеллеру удалось достичь таких высот еще в начале ХХ века благодаря созданию нефтяной корпорации Standard Oil. Предприниматель также занимался благотворительностью, построил Рокфеллеровский и Чикагский университеты.1. Манса МусаУдивлены? Еще бы, ведь на первой строчке рейтинга не американский миллиардер-филантроп, а правитель африканского государства. Манса Муса, или Муса I (?-1337 гг.), находился во главе государства Мали (XIII—XV века) около 25 лет. За это время страна достигла пика своего развития и культурного процветания. Муса I был набожным мусульманином и строил мечети по всей Африке. По оценкам историков он обладал состоянием в $400 млрд.