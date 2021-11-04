Альбина Джанабаева рассказала о своих беременностях

Певица Альбина Джанабаева призналась, что дочка изменила ее жизнь. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» родила третьего ребенка в апреле. Альбина и ее муж Валерий Меладзе назвали девочку Агатой. Артистка призналась, что они с супругом серьезно подошли к выбору имени для дочери и очень долго спорили на эту тему. «Мне хотелось, что имя было сильное, емкое, редкое и начиналось на букву «А», как ни странно, поэтому Агата хорошо легло. Мне кажется, это поможет ей в жизни. Валера хотел другой вариант, но мне не понравилось его значение. Я так не заморачиваюсь, но в этот раз для меня это было важно. Сегодня всё изменилось. Имя Мия более распространено, чем Оля», — высказалась Альбина. Исполнительница хита «Пообещай» постепенно возвращается к работе. Джанабаева старается не перегружать себя и выбирает только те предложения, которые позволяют подстроить свой график под дочь. «Для меня сейчас первично пребывание дома. Я уже чувствую, что готова вернуться к работе, при этом я еще кормлю ребенка, но понимаю, что всё могу. Я — супергерой», — заверила артистка.Альбина Джанабаева Джанабаева также воспитывает двоих сыновей – 17-летнего Константина и 7-летнего Луку. Старший уже живет отдельно от родителей. Поп-звезда призналась, что с годами ее взгляды на материнство изменились и она стала более сентиментальной. «Родился первый ребенок. Я вышла на работу, когда ему исполнилось полгода. Чувства разные, конечно, были, но тогда я думала, что сделала достаточно. А сейчас это время пролетело практически как один день, и мне кажется, как это мало. Еще вчера рождение случилось, я еще должна побыть с ней подольше. С Лукой я вообще больше года никуда не отлучалась. Никто не может дать совет, как найти правильный баланс между работой и семьей. Мы должны слушать себя прежде всего», — отметила Джанабаева. Альбина уже вернулась в форму после родов. Певица продемонстрировала это во время отпуска с детьми в Турции. Сама же звезда считает, что ее фигура еще далека от идеала, но она принимает себя такой. «Я не из тех мамочек, которые боятся набрать вес во время беременности и держат диету. Я позволяла себе всё, что мне хотелось. Другое дело, что всё было достаточно ровно, никаких сумасшедших желаний посреди ночи у меня не было. Кстати, меня спасала одежда оверсайз. Я приходила в свой спортзал до 7-го месяца, и девчонки не замечали живота», — рассказала Джанабаева в эфире шоу «Добрый день с Валерией» на ТВ-3.