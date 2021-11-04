Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Альбина Джанабаева рассказала о своих беременностях

Альбина Джанабаева рассказала о своих беременностях
Певица Альбина Джанабаева призналась, что дочка изменила ее жизнь. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» родила третьего ребенка в апреле. Альбина и ее муж Валерий Меладзе назвали девочку Агатой. Артистка призналась, что они с супругом серьезно подошли к выбору имени для дочери и очень долго спорили на эту тему. «Мне хотелось, что имя было сильное, емкое, редкое и начиналось на букву «А», как ни странно, поэтому Агата хорошо легло. Мне кажется, это поможет ей в жизни. Валера хотел другой вариант, но мне не понравилось его значение. Я так не заморачиваюсь, но в этот раз для меня это было важно. Сегодня всё изменилось. Имя Мия более распространено, чем Оля», — высказалась Альбина. Исполнительница хита «Пообещай» постепенно возвращается к работе. Джанабаева старается не перегружать себя и выбирает только те предложения, которые позволяют подстроить свой график под дочь. «Для меня сейчас первично пребывание дома. Я уже чувствую, что готова вернуться к работе, при этом я еще кормлю ребенка, но понимаю, что всё могу. Я — супергерой», — заверила артистка.
Альбина Джанабаева Джанабаева также воспитывает двоих сыновей – 17-летнего Константина и 7-летнего Луку. Старший уже живет отдельно от родителей. Поп-звезда призналась, что с годами ее взгляды на материнство изменились и она стала более сентиментальной. «Родился первый ребенок. Я вышла на работу, когда ему исполнилось полгода. Чувства разные, конечно, были, но тогда я думала, что сделала достаточно. А сейчас это время пролетело практически как один день, и мне кажется, как это мало. Еще вчера рождение случилось, я еще должна побыть с ней подольше. С Лукой я вообще больше года никуда не отлучалась. Никто не может дать совет, как найти правильный баланс между работой и семьей. Мы должны слушать себя прежде всего», — отметила Джанабаева. Альбина уже вернулась в форму после родов. Певица продемонстрировала это во время отпуска с детьми в Турции. Сама же звезда считает, что ее фигура еще далека от идеала, но она принимает себя такой. «Я не из тех мамочек, которые боятся набрать вес во время беременности и держат диету. Я позволяла себе всё, что мне хотелось. Другое дело, что всё было достаточно ровно, никаких сумасшедших желаний посреди ночи у меня не было. Кстати, меня спасала одежда оверсайз. Я приходила в свой спортзал до 7-го месяца, и девчонки не замечали живота», — рассказала Джанабаева в эфире шоу «Добрый день с Валерией» на ТВ-3.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Ксения Собчак заявила, что если бы она умерла, то всем бы стало скучно
Ксения Собчак заявила, что если бы она умерла, то всем бы стало скучно
Ольга Бузова получила подарок для самоудовлетворения
Ольга Бузова получила подарок для самоудовлетворения
Андрей Бурковский покинул родной театр
Андрей Бурковский покинул родной театр
Наталья Штурм жестко высказалась о Прохоре Шаляпине
Наталья Штурм жестко высказалась о Прохоре Шаляпине
Стас Пьеха считает нормальным гостевой брак
Стас Пьеха считает нормальным гостевой брак
Альбина Джанабаева рассказала о своих беременностях
Альбина Джанабаева рассказала о своих беременностях
Обладательницы пяти женских имен считаются долгожительницами
Обладательницы пяти женских имен считаются долгожительницами
Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери совершается ежегодно 4 ноября
Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери совершается
Поздравления с Днем народного единства и Казанской Божьей матери 4 ноября 2021 года: картинки, открытки, гифы
Поздравления с Днем народного единства и Казанской Божьей матери 4
Как узнать иконы святых покровителей по имени и дате рождения человека
Как узнать иконы святых покровителей по имени и дате рождения человека
Баба Нина - существует ли она на самом деле и где она живет: все о ясновидящей, фото
Баба Нина - существует ли она на самом деле и где она живет: все о
Скончался актер сериала «Бригада»
Скончался актер сериала «Бригада»

Топ на сегодня

Кармический узел: что это такое и как его развязать
Кармический узел: что это такое и как его развязать
Даша Жукова, Деми Мур, Ким Кардашьян и другие на премии WSJ's Innovator Awards в Нью-Йорке
Даша Жукова, Деми Мур, Ким Кардашьян и другие на премии WSJ's
Беременная Джорджина Родригес показала фотографию УЗИ
Беременная Джорджина Родригес показала фотографию УЗИ
Ежедневный ритуал во время умывания на финансовую удачу
Ежедневный ритуал во время умывания на финансовую удачу
Гвинет Пэлтроу, Дакота Джонсон, Джаред Лето, Маколей Калкин, Билли Айлиш, Måneskin на показе Gucci в Голливуде
Гвинет Пэлтроу, Дакота Джонсон, Джаред Лето, Маколей Калкин, Билли

Еще по теме

Альбина Джанабаева переборщила с декольте (фото)
Альбина Джанабаева рассказала о равняющихся на их отца Валерия Меладзе сыновьях
Альбина Джанабаева предстала в нескольких смелых образах в клипе "На счастье"
Альбина Джанабаева раскрыла секрет великолепной фигуры