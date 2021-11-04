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Александр Домогаров покидает «Моссовет»

Александр Домогаров покидает «Моссовет»
Актер Александр Домогаров решил покинуть театральные подмостки. Артист написал заявление об уходе из Театра им. Моссовета. Пока его не будет в культурном учреждении минимум полгода, но, скорее всего, он полностью уйдет из театра. Как отмечают источники, Александр Домогаров не сработался с новым художественным руководителем Евгением Марчелли. Кроме того, он не согласен с политикой, которую навязывает актерам новое руководство.
Александр Домогаров «В театре — рассорили и разобщили труппу. Старики ушли, а нам ничего не остается, как сберечь самих себя», сказал Александр Домогаров. Напомним, что ранее из Театра им. Моссовета ушел другой легендарный актер Виктор Сухоруков. Он рассказывал, что ему не нравились последние шаги на своем посту нового руководства, сообщает «СтарХит».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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