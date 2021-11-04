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Алексей Ягудин рассказал о своем самом большом страхе

Алексей Ягудин рассказал о своем самом большом страхе
Фигурист Алексей Ягудин поделился своими впечатлениями от телешоу «Звезды в Африке». 41-летний олимпийский чемпион признался, что перед полетом в Африку для съемок проекта его создатели пообещали «участие в юмористическом шоу с комфортными условиями для проживания». Однако уже при прохождении первого испытания Ягудин испытал трудности. Фигуриста поместили в аквариум, приковав его ноги к полу с помощью цепей. «Меня с Айзой, Фоминым и Малафеевым поместили в аквариумы, приковали к полу цепями… Сначала пошли маленькие рыбешки, потом покрупней, потом змеи и крокодилы. Казалось бы, ничего страшного, но почему-то твари скопились в моем углу — наверное, чувствовали, что здесь можно подняться наверх. Оборачиваюсь в какой-то момент, там Фомин гладит жабу, Айза держит крокодила. А я боялся наступить на них», — признался Ягудин.
Алексей Ягудин Второй день ему уже дался легче, хотя в программу входило.... съесть на время язык крокодила, яйца змеи и десерт с личинками. «Как я сказал, мы из Советского Союза, можем все съесть», — пошутил Алексей. Но, как оказалось, главная фобия у фигуриста совсем другая. «На следующий день после моего отъезда из Африки прыгали с тарзанки — для меня это одна из главных фобий, которая с возрастом развилась... Да, я понимаю, как нужно прыгать, но переживаю, что во время полета плохо станет с сердцем. Мне легче сожрать личинку или засунуть голову в слизь, чем прыгать с высоты», — рассказал Ягудин «СтарХиту».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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