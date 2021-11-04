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Алена Яковлева рассказала о домогательствах режиссера и чиновника

Алена Яковлева рассказала о домогательствах режиссера и чиновника
Звезда отметила, что некоторые артистки соглашаются на интимные связи, а спустя несколько лет обвиняют этих людей в харассментеАктриса Алена Яковлева рассказала о домогательствах известного режиссера. Этим артистка поделилась с изданием «Вечерняя звезда».Знаменитость заявила, что однажды на студии «Мосфильм» популярный режиссер попросил Яковлеву сделать ему массаж. «Он запер дверь. Я грубо сказала: „Пошел“. Не потому, что я такая правильная или принципиальная, просто для меня это нонсенс. Я вступаю в отношения, если я их хочу, а так мне противно», — призналась звезда.Также Алена рассказала еще об одном неприятном инциденте. «Ныне здравствующий чиновник от кино, который сказал: „Ты понимаешь, чем тебе грозит твой отказ?“ Я говорю: „Прекрасно понимаю!“. И на 15 лет я была „вычеркнута“. Тогда, если ты делал какие-то „неправильные“ телодвижения, тебя могли выкинуть из этой системы координат, но я совершенно об этом не жалею, абсолютно», — отметила актриса.При этом звезда подчеркнула, что популярные артистки намеренно соглашаются на интимные связи, чтобы продвинуться вверх по карьерной лестнице. «Я никого не осуждаю, но, друзья мои, да, это ужасно, это нехорошо, это некрасиво, но, простите, если вы на это идете, соглашаетесь — это ваш выбор. Я, например, знаю, что к господину Вайнштейну выстраивалась очередь. Вы ведь хотели карьеры любой ценой? Вам это дали. И вдруг через 15–20 лет вы начинаете обвинять человека в том, что он склонял вас к сожительству. Вас же никто не бил по голове, не хватал, вы сами приходили за ролями, успехом, славой», — заключила знаменитость.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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