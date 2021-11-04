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Aleph.im интегрирует аналитические инструменты в DEX Serum на базе Solana

Aleph.im интегрирует аналитические инструменты в DEX Serum на базе Solana


Кроссчейн-сеть и провайдер децентрализованных индексов Aleph.im объявил о запуске решения Serum Markets для ведущего DeFi-протокола Serum на базе Solana. Об этом сообщается в пресс-релизе.


«Внедрение Serum Markets принесет огромную пользу экосистеме проекта, позволив Serum лучше анализировать огромный поток данных», — подчеркнули представители Aleph.im.


По их словам, пользователи получат доступ к широкому массиву данных платформы, включая TVL, историю торгов, число активных трейдеров, статистику по мейкерам и тейкерам и т. д.


Serum представляет собой интероперабельную с Ethereum децентрализованную биржу на базе Solana. Она работает на базе ончейн-книги лимитных ордеров.


https://www.youtube.com/watch?v=tl4pdyJmP4A&t=224s&ab_channel=ProjectSerum

TVL платформы Serum составляет $1,8 млрд, согласно DeFi Llama.


Напомним, в сентябре Solana обошла по капитализации Dogecoin, Polkadot и другие крупные проекты. На момент написания цена токена SOL находится у отметки $240, криптоактив занимает пятое место в рейтинге CoinGecko.


https://forklog.com/solana-blokchejn-dlya-defi-ili-ocherednoj-ubijtsa-ethereum/


# Экономика
По материалам: ForkLog

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