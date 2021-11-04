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Американцы устроили истерику из-за "расистского" костюма российского хоккеиста на Хеллоуин

Американцы устроили истерику из-за "расистского" костюма российского хоккеиста на Хеллоуин

В американском сегменте Сети раскритиковали российского хоккеиста Артура Каюмова, который на Хеллоуин нарядился как карикатурный арабский террорист. Многие пользователи сочли это "расизмом".

Каюмов является нападающим ярославского "Локомотива" и также может выступить в Национальной хоккейной лиге за клуб "Чикаго Блэкхокс". Недавно он опубликовал в Instagram свое фото в тунике и арафатке и с автоматом Калашникова.

"Это фото — вопиющая культурная апроприация, и это очень оскорбительно".

"Это расизм. Это суперрасизм".

"Господи, просто распустите весь хоккейный клуб после этого".

"Как они вообще пускают таких людей в свою организацию?"

"Он играет [еще и] в КХЛ. Может быть, стоит пожаловаться Кремлю в твиттере?"

Впоследствии россиянин удалил снимок, но решил оставить его в историях Instagram, что вызвало дополнительное возмущение американцев. Впрочем, нашлись и те, кто не увидел в кадре ничего плохого, — некоторые комментаторы призвали других "вернуться в реальность" и удивились, почему вообще кого-то в США интересует, кто как наряжается на Хеллоуин в Ярославле.

"Люди стали настолько мягкотелыми, что оскорбляются хеллоуинским костюмом в России. Есть гораздо больше реальных проблем, на которые можно потратить свою энергию", — заметил один из них.

"Хотел бы я ощутить то, что ощущают эти люди, когда пытаются отменить незнакомцев, которых никогда не встречали", — поддержал его другой пользователь.

Как сообщал Ruposters, ранее в Великобритании решили проверить "Книгу джунглей" и другие известные детские книги на расизм.

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По материалам: uposters.ru

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