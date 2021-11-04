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Аналитики оценили убытки инвесторов токена по мотивам «Игры в кальмара»

Аналитики оценили убытки инвесторов токена по мотивам «Игры в кальмара»


Специалисты аналитического сервиса Crystal Blockchain по просьбе ForkLog отследили кошельки организаторов проекта Squid Game и подсчитали убытки инвесторов.


Эксперты проанализировали движение средств на двух адресах, связанных с командой Squid Game.


Один из них перевел все монеты в более чем 22 700 BNB и через 227 транзакций вывел через сервис микширования транзакций Tornado Cash.


"Общая сумма того, что ушло на Tornado Cash, составляет $12,64 млн", - говорят аналитики.


Второй адрес, помеченный как связанный с так называемым rug pull проекта Squid Game, перевел на сервис микширования 5500 BNB через 55 транзакций. Общая сумма составила более $3 млн. 


Также этот кошелек перевел на другой адрес 6139 BNB, с которого потом за 61 транзакцию 6100 BNB отправили на Tornado Cash ($3,39 млн). 39 BNB остаются на этом кошельке.


Таким образом, совокупная стоимость отправленных на кошельки Tornado Cash средств составляет $19,08 млн.


Напомним, цена токена SQUID стремительно выросла за короткий промежуток времени, достигнув в определенный момент $2856, а затем резко обвалилась. 


С самого начала многие связанные с проектом моменты казались подозрительными - отсутствие информации о команде и возможности комментировать посты в соцсетях, а также сообщения пользователей о невозможности продать токены. 


В соцсетях Squid Game создатели токена сообщили о попытках взлома и заявили, что разработчики не хотят продолжать управлять проектом и снимают все ограничения и правила транзакций. 


Несмотря на предупреждения о возможном скаме и неработающие сайт и соцсети Squid Game, цена SQUID вновь растет.


В Binance заявили о заморозке счетов и занесении в черный список адресов кошельков, связанных с разработчиками Squid Game. Специалисты биржи проводят расследование и предупреждают, что деятельность проекта напоминает схему Pump & Dump.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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