Аналитики оценили убытки инвесторов токена по мотивам «Игры в кальмара»

Специалисты аналитического сервиса Crystal Blockchain по просьбе ForkLog отследили кошельки организаторов проекта Squid Game и подсчитали убытки инвесторов.

Эксперты проанализировали движение средств на двух адресах, связанных с командой Squid Game.

Один из них перевел все монеты в более чем 22 700 BNB и через 227 транзакций вывел через сервис микширования транзакций Tornado Cash.

"Общая сумма того, что ушло на Tornado Cash, составляет $12,64 млн", - говорят аналитики.

Второй адрес, помеченный как связанный с так называемым rug pull проекта Squid Game, перевел на сервис микширования 5500 BNB через 55 транзакций. Общая сумма составила более $3 млн.

Также этот кошелек перевел на другой адрес 6139 BNB, с которого потом за 61 транзакцию 6100 BNB отправили на Tornado Cash ($3,39 млн). 39 BNB остаются на этом кошельке.

Таким образом, совокупная стоимость отправленных на кошельки Tornado Cash средств составляет $19,08 млн.

Напомним, цена токена SQUID стремительно выросла за короткий промежуток времени, достигнув в определенный момент $2856, а затем резко обвалилась.

С самого начала многие связанные с проектом моменты казались подозрительными - отсутствие информации о команде и возможности комментировать посты в соцсетях, а также сообщения пользователей о невозможности продать токены.

В соцсетях Squid Game создатели токена сообщили о попытках взлома и заявили, что разработчики не хотят продолжать управлять проектом и снимают все ограничения и правила транзакций.

Несмотря на предупреждения о возможном скаме и неработающие сайт и соцсети Squid Game, цена SQUID вновь растет.

В Binance заявили о заморозке счетов и занесении в черный список адресов кошельков, связанных с разработчиками Squid Game. Специалисты биржи проводят расследование и предупреждают, что деятельность проекта напоминает схему Pump & Dump.