Аналитики подсчитали процент американцев, отказавшихся от работы в пользу биткоин-инвестиций

Инвестиции в биткоин позволили некоторым жителям США уволиться с работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической компании Civic Science, проведенного среди 6741 респондента.

4% опрошенных в возрасте от 18 лет покинули постоянное место работы для того, чтобы заниматься криптовалютным трейдингом. Еще 7% лично знают людей с аналогичной историей.

Данные: Civic Science.

В результате другого опроса среди 1201 респондента аналитики выяснили, что большая часть бросивших работу ради «финансовой свободы», находится в группе с самым низким доходом.

По их данным, почти две трети опрошенных зарабатывали менее $50 000 в год: доход 27% составлял менее $25 000, у 37% он находился в диапазоне от $25 000 до $50 000. 15% имели доход от $50 000 до $75 000, 13% - от $75 000 до $150 000 и только 8% - от $150 000 и более.

Данные: Civic Science.

«Эти данные предполагают, что инвестиции в криптовалюты могли качественно изменить уровень дохода некоторых людей, в то время как более состоятельные владельцы криптовалют используют их в большей степени как еще одну форму диверсификации активов, а не как источник дохода», - заявили в Civic Science.

Третий опрос, проведенный среди 17 699 респондентов, показал, что 28% реинвестировали в цифровые активы для получения долгосрочной прибыли. Еще 23% были заинтересованы в краткосрочных инвестициях, 16% стремились использовать криптовалюты для «простых, быстрых и безопасных транзакций».

Данные: Civic Science.

«Другими словами, более половины населения (51%) рассматривают криптовалюты как традиционные акции», - написали аналитики.

Опрос также показал, что 11% респондентов с помощью цифровых активов стремились застраховаться от «неблагоприятной экономики», 12% хотели обрести «независимость от правительства», еще 11% указали на «иные» причины покупки криптовалют.

Выводы Civic Science вызывают долю скепсиса, учитывая, что аналитики ссылались на опросы проведенные в различные периоды времени среди разного числа респондентов. Неясным остается и значение термина «финансовая свобода» в данном контексте, поскольку Civic не предоставили данных о сумме криптовалют, зарабатываемых опрашиваемыми.

Напомним, в апреле южнокорейские работодатели сообщили, что их сотрудники в возрасте от 20 до 30 лет отвлекаются на отслеживание колебаний цены биткоина или увольняются, чтобы полностью посвятить себя трейдингу.