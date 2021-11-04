Анастасия Макеева обзавелась недвижимостью в Турции и перебралась туда

Актриса Анастасия Макеева с мужем Романом Мальковым купили квартиру в Анталье и сейчас находятся там. Анастасия Макеева, не так давно вышедшая замуж за строителя, которому доверила привести в порядок свою дачу, устала скандалить с бывшей женой своего многодетного избранника. Стало известно, что актриса поручила общение с негодующей общественностью в соцсетях своим помощникам, а сама занялась более продуктивной деятельностью. Помимо выступлений в театре, она запустила собственную линию одежды, которую отшивает на турецких фабриках, гарантирующих более высокое качество, чем китайские подпольные предприятия. Понятно, что в этом супруг, который на все руки мастер, оказывает Анастасии всестороннюю помощь.Анастасия Макеева и Роман Мальков Чтобы быть поближе к производству и не ютиться при этом по гостиницам и съемным углам, пара купила собственное жилье. По слухам, в курортной Анталье. Информацию подтвердил старший сын многодетного Романа Малькова. «Андрей, вы приобрели недвижимость в Турции?» — спросил подписчик у пасынка Макеевой в Instagram. «Ес», — русскими буквами, но на английский манер ответил тот. За молодоженов можно только радоваться. Непонятно только, почему Роман Мальков упорно старается сократить сумму и без того небольших алиментов на своих троих детей, оставшихся с матерью. Не бедствует ведь молодая семья, судя по дорогостоящему приобретению.