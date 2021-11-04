Андрей Бурковский не смотрит юмористические фильмы и передачи

Актер Андрей Бурковский высказался о юморе. Артист в шоу «Скажи Гордеевой» нелестно высказался о КВН и Comedy Club. «Смотришь ли ты сейчас КВН, Comedy Club, ходишь ли ты на стендапы?» — спросила ведущая.Андрей Бурковский «КВН и Comedy Club не смотрю. Стендапы смотрю иногда, но не хожу на них. Мне не смешно. Могу я так сказать. Я не смотрю комедии», сказал Андрей Бурковский. Напомним, что Андрей Бурковский — бывший игрок КВН. В 2004 году в составе команды «Максимум» дебютировал в Премьер-лиге КВН. В первом же сезоне его команда стала чемпионом.