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Андрей Бурковский не смотрит юмористические фильмы и передачи

Андрей Бурковский не смотрит юмористические фильмы и передачи
Актер Андрей Бурковский высказался о юморе. Артист в шоу «Скажи Гордеевой» нелестно высказался о КВН и Comedy Club. «Смотришь ли ты сейчас КВН, Comedy Club, ходишь ли ты на стендапы?» — спросила ведущая.
Андрей Бурковский «КВН и Comedy Club не смотрю. Стендапы смотрю иногда, но не хожу на них. Мне не смешно. Могу я так сказать. Я не смотрю комедии», сказал Андрей Бурковский. Напомним, что Андрей Бурковский — бывший игрок КВН. В 2004 году в составе команды «Максимум» дебютировал в Премьер-лиге КВН. В первом же сезоне его команда стала чемпионом.   
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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