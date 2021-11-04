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Андрей Бурковский покинул родной театр

Андрей Бурковский покинул родной театр
Актер Андрей Бурковский уволился из театра МХТ. Сергей Женовач возглавил театр в 2018-м. Однако не всем понравился метод работы нового руководителя, который начал снимать с репертуара ряд спектаклей. Несогласные артисты стали постепенно покидать МХТ им. Чехова. Андрей Бурковский с теплотой вспоминает о работе с Табаковым, под руководством которого МХТ стал для артистов вторым домом. «Он поверил в меня, ничего не обещая. Олег Павлович всегда давал шанс всем абсолютно. Вопрос — сможешь ли ты им воспользоваться. Лучшего сравнения, что Олег Павлович — отец родной, не может быть. Потому что он отец родной во всем», — делился звезда. А вот сменивший его Сергей Женовач вызвал в труппе смятение. 37-летний Бурковский заявил, что вдаваться в подробности внутренних интриг не собирается. Однако признался: родственное отношение к МХТ у него, к сожалению, пропало. «Сравнивать нет смысла, это утопия. Было грандиозно — и закончилось. Сейчас это другой театр. Детства, когда нас ручками Олег Павлович держал и мог решить любой вопрос: «Главное, ребята, творите» — больше нет. Поэтому я к этому отношусь по-другому. У меня есть спектакли <…>. Но театр домом в нынешней ситуации сложно назвать. У меня в этом году снялось три спектакля, которые были на разрыв. Я воспринял так: «Да, спектакль видимо, должен уйти. Ну окей. Посмотрим, что будет». Труппа Московского художественного театра — самая интеллигентная, которая только существует. Артисты театра самодостаточные. Как обычно бывает в театрах? Что-то произошло — и начинается… Такого во МХТ бы не случилось. Кто не согласен, просто берет и уходит», — заявил он.
Андрей Бурковский В конце прошлого месяца о решении покинуть родной театр объявил и сам Андрей. «Я хотел быть просто честным, — объяснял актер. — Театр для меня — семья. По-моему, глупо, когда в семье начинаешь кривить рожей, а, к примеру, остальным в семье нравится. Честнее просто сказать: «Слушайте, я всегда с вами, но…» Если позволят, продолжу играть спектакли. Ценю их, люблю. Я совершил поступок, который сделал меня свободным. Не в плане работы, времени, а другого. Никто не может заставить тебя делать то, что ты не хочешь» сказал в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой». Впрочем, в прошлую среду в МХТ им. Чехова случились новые кадровые перестановки. К радости многих артистов новым худруком назначили Константина Хабенского. Он уже начал возвращать ранее отмененные спектакли. Поклонники надеются, что к работе в театре вернется и Бурковский. К тому же актер уже поздравил коллегу с назначением. «Очень за тебя рад! И конечно за весь Художественный театр!» — написал Андрей Константину Юрьевичу.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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