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Андрей Малахов показал редкий кадр с Натальей Шкулевой

Андрей Малахов показал редкий кадр с Натальей Шкулевой
49-летний телеведущий Андрей Малахов поделился редким фото с красавицей-женой и назвал себя «юным блогером». На личной странице в Instagram шоумен Андрей Малахов поделился редким снимком с красавицей-женой Натальей Шкулевой. Пара не так часто посещает светские мероприятия — оба слишком заняты. А свободное время супруги стараются проводить дома, с семьей. У них подрастает общий сын. О наследнике Малахов старается не распространяться. При этом в одном из интервью шоумен объяснил, почему не показывает сынишку поклонникам в Instagram. Так, телеведущий подметил, что едва ли подписчикам будет интересно следить за тем, что происходит в жизни его ребенка. «Вот Саша сидит, есть это, а вот он у меня одет в это, а это мои завтраки, а это мои ужины… Кому это интересно?» — отметил Андрей Малахов в YouTube-проекте «Алена, блин!». Также редко шоумен делится свежими снимками с женой. Да и Наталья Шкулева избегает публичности. На опубликованном  совместном снимке жена Малахова позирует в клубничном мини-платье с белоснежным кружевом. Шкулева выглядит моложаво и привлекательно рядом со своим звездным мужем. Счастливые, с любовью смотрящие друг на друга супруги в ярких нарядах, видимо, решили покорять Тик-ток. По крайней мере именно на это намекнул Андрей в подписи к фотографии.
Андрей Малахов и Наталья Шкулева «Юные блогеры в свете кольцевой лампы — холст, масло, 2021 г. Познаём азы контент-мейкинга», — написал 49-летний ведущий, имея в виду себя и свою 41-летнюю супругу. «Обаятельные просто прелесть, счастья и любви вам ❤️», «Красивая пара, рада за вас❤», «Какие вы классные!!!Счастья вашей семье!!!», «Прекрасная спутница жизни у вас, Андрей!🔥», «Какая у Вас супруга маленькая и хрупкая! Очаровательная пара», - отметили поклонники. Кстати, Андрей и Наталья познакомились в одном издательском доме, в котором работали на тот момент. Они долго присматривались друг к другу, общались по-дружески, а потом Малахов пригласил девушку на свидание. Их свадьба состоялась в 2011 году в Версальском дворце во Франции. Малахов — персона популярная, поэтому выбором такого места для бракосочетания он попытался избежать назойливого внимания со стороны прессы и поклонников. Первенец пары родился только через шесть лет после свадьбы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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