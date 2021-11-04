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Андрей Малахов раскрыл, что носит парик

Андрей Малахов раскрыл, что носит парик
Ведущий Андрей Малахов признался, что вынужден носить накладные волосы.   Недавно зрители телеканала «России 1» с удивлением узнали, что 49-летний Андрей Малахов носит парик. О накладных волосах телеведущего давно ходили слухи, а в очередном выпуске программы «Прямой эфир» со Светланой Светличной шоумен не смог скрыть сей факт, чем несколько обескуражил общественность. Сотрудники, работающие вместе с Малаховым, тоже удивлены и признаются, что парик на шефе заметили, но пока не решились поинтересоваться, зачем он ему понадобился. Первым возможным объяснением называют тяжелую болезнь. Конечно, телеведущий последнее время не жаловался на здоровье, разве что немного похудел, но, как известно, Малахов ведет довольно закрытый образ жизни, поэтому может умело скрывать недуг. Достаточно взглянуть на его коллегу Бориса Корчевникова, который успешно ведет «Судьбу человека», невзирая на свою глухоту.
Андрей Малахов Не исключено также, что телеведущий столкнулся с облысением из-за наследственности. Хоть шоумен и активно молодится, но ему в следующем году исполнится 50, так что появление залысин вполне естественно, особенно если подобные проблемы были и у его отца. Но никто не знает наверняка, начал ли папа Малахова рано лысеть. Как известно, Николай Дмитриевич скончался 15 лет назад от проблем с сердцем, телеведущий о нем не говорит и не выкладывает его фото. Однако, возможно, нет причин, беспокоиться о здоровье и самочувствии Малахова, ведь он мог надеть парик не для того, чтобы скрыть лысину или выпавшие волосы, а дабы замаскировать неудачную прическу. «Может, его стилисты напортачили — неудачно постригли, — вот он и прячет бобрик под париком?» — цитирует «ЭГ» интернет-общественность.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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