Анна Дзюба ушла из группы Artik&Asti

В этом году музыкальный коллектив отмечает юбилейРоссийская и украинская певица Анна Дзюба решила покинуть группу Artik&Asti. Об этом сообщил продюсер и певец Артем Умрихин на своей странице в Instagram.Умрихин отметил, что в этом году музыкальному коллективу исполняется 10 лет. «Сегодняшний день наверняка для многих станет грустным, а для некоторых наоборот радостным. Уже давно вокруг этого ходило много слухов и догадок, но теперь могу подтвердить это официально — Аня покидает группу Artik&Asti. С сегодняшнего дня, наши пути расходятся и каждый идет своей дорогой» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявил певец.Артем сообщил, что Дзюба, скорее всего, начнет выступать сольно, а он продолжит писать песни и искать таланты, чтобы помогать им реализоваться как артист. «Хочу выразить благодарность Ане, вместе мы прошли долгий, невероятно интересный и важный путь! Теперь у каждого будет своя дорога», — отметил продюсер. Также он добавил, что группа продолжит свое существование, но уже в обновленном составе.Также Умрихин поделился фотографией, где он вместе с Анной запечатлен на их первом выступлении в Москве, которое состоялось в 2012 году.