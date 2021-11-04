Анна Седокова откровенно рассказала о домашнем насилии

38-летняя певица Анна Седокова призналась, что бывший ей говорил страшные вещи. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» сейчас счастлива в браке с баскетболистом Янисом Тиммой. В прошлом у звезды были неудачные и токсичные отношения. Анна заверила, что нельзя жить с тем, кто тебя бьёт и унижает. Артистка эмоционально высказалась о тиранах, используя нецензурную лексику. «Любой, кто поднимает руку на слабого – дурак. А дураков любить нельзя. Когда у вас будут дети, он тоже будет их бить? А вы что, смотреть на это будете? Или что сделаете? Думаю, вы знаете ответ. Мой бывший кричал, что без него я сброшусь с балкона и умру. Сейчас страшно, завтра будет лучше», — заявила Седокова. Исполнительница хита «Обезболил» не считает нужным пытаться изменить или перевоспитать ленивых мужчин. Она убеждена, что это задача его родителей, а не женщины. Анна также советует прощаться с теми, кто постоянно переписывается с другими девушками.Анна Седокова Артистка подчеркнула, что ее не пугают жизненные трудности, и если бы она сейчас переехала в Москву с $300 в кармане, то смогла бы выйти из положения. «Москва — город больших возможностей. Здесь всегда нужны люди. Параллельно я бы попробовала работать онлайн. Деньги потратила бы на обучение какой-то новой профессии. Устроилась бы ассистентом к профессионалу. Училась бы у него и потихоньку устраивала бы свою империю. Главное — действовать!» — призвала звезда. Женщинам, которые сейчас одиноки и очень хотят построить отношения, певица посоветовала расслабиться и не устраивать гонку за мужчиной мечты. «Выдохнуть и позволить себе быть невероятной, свободной, принимающей комплименты девушкой. Легкость – один из козырей женщины. С вами должно быть легко и интересно. Легкость в мелочах: в спонтанности, красивых платьях, дерзких, легкомысленных фото в инстаграм», — объяснила Седокова.