Анна Семенович скоро станет мамой в первый раз

Певица и ведущая Анна Семенович сообщила, что больше не намерена оттягивать долгожданный момент. Недавно 41-летняя артистка опубликовала видео из клиники, в которой заморозила яйцеклетки. На процедуру звезда решилась из-за того, что устала от общественного давления. Ее постоянно спрашивают о пополнении в семье и о возрасте, поэтому артистка решила закрыть этот вопрос. «Пусть девочки, которым уже 35+, ничего не боятся. В Голливуде многие звезды рожают после 40 или даже после 50-ти. Мир меняется, так что нет в этом ничего страшного», — уверена звезда.Анна Семенович Сама же Семенович намерена больше не оттягивать рождение ребенка. Как призналась певица, ее наследник появится уже совсем скоро. «Я в следующем году планирую стать мамой. Сделала очень много шагов для этого. Я не буду выбирать имя для ребенка заранее. Мне кажется, когда увижу малыша или малышку, сразу пойму, какое имя подойдет», — поделилась артистка. А вот об отце для будущего ребенка Семенович говорить отказывается. Конечно, артистку окружают многочисленные поклонники, но пока она не встретила того единственного, за которого захотела бы выйти замуж. Эта проблема Анну ничуть не смущает. По мнению звезды, она вполне сможет воспитать малыша самостоятельно. Ну, а пока ребенок не появился на свет, Семенович вовсю занята творческим развитием. 26 октября она сняла клип на песню «Ищу мужа». Видео обещает быть провокационным и очень забавным. Над ним поработала креативная команда, успевшая сделать все необходимые дубли буквально за несколько часов.