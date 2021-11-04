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Баба Нина - существует ли она на самом деле и где она живет: все о ясновидящей, фото

Баба Нина - существует ли она на самом деле и где она живет: все о ясновидящей, фото
Людям свойственно принимать за реальность события, которые происходят в сериалах, особенно если они правдоподобно сняты и касаются современной жизни. Сериал «Слепая» посмотрело несколько десятков миллионов зрителей, и некоторые из них поверили в реальность происходящего. Этой верой воспользовались ловкие мошенники в Сети. Созданы специальные сайты, на которых даются подробные ответы на вопросы пользователей: кто такая баба Нина, существует ли она на самом деле и где живет.

Занимательная география



Создатели сериала ориентировались на Вангу, но создавали некий усредненный образ, у которого было несколько прототипов. Именно поэтому в рамках предположений называется несколько адресов:
Калужская область, где живет слепая провидица (источник сведений неизвестен и может быть просто предположением).
Кировская область, где жила потомственная знахарка В. Короткова (Чепецкая Ванга) и проходят события фильма. Она скончалась в год старта съемок и была героиней очередного сюжета НТВ.
Подмосковье, если верить версии создателя проекта, Т. Марьяновой, которая якобы встретилась со слепой старушкой в электричке, разговорилась с ней и вследствие этого у нее родилась идея.
В Казахстане, Актюбинске. Российскому обывателю импонирует заграничное происхождение, и эта республика – некий «питомник» ясновидящих. Но эта женщина тоже умерла несколько лет назад.


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Разумных доводов для интересующихся, кто такая баба Нина, существует ли она на самом деле и где живет, нет. Что же делала известный продюсер в электричке, ответ прост – у нее сломалась машина и она спешила в столицу. Могла ли знахарка сыграть пусть даже саму себя в 250 сериях? Наверное, могла, потому что она ясновидящая. Почему продюсер доверила роль в затратном проекте деревенской старушке и не называет ее место жительства, раз уж баба Нина стремится помогать всем страждущим и обездоленным – политика конфиденциальности, особая договоренность.

Самая правдоподобная версия



В реальности самая правдоподобная версия – самая очевидная, хоть и оставляет некоторый простор для фантазии. Баба Нина, не важно, существует ли она на самом деле и где она живет, – собирательный образ или плод фантазии, в котором органично сливаются Ванга, Чепецкая «Ванга» Короткова и множество других старушек, объявивших себя колдуньями, провидицами, ясновидицами, потомственными знахарками и ведуньями.

Есть две версии потери зрения – налет фашистских самолетов и мальчик, бросивший ей в лицо раскаленные угли. Первая, несомненно, более живописна и нравится зрителям сериала, особенно в сочетании с подробностями о чудесном спасении от другой бабушки-знахарки, спасшей девочку Нину от ранений, несовместимых с жизнью.



Реальные факты, о которых не распространяется телеканал ТВ-3 и авторы суперпопулярного проекта:
Бабу Нину сыграла актриса небольшого московского театра под названием «Внутреннее зрение», зовут ее Ирина Кравченко;
в роли внучки снялась выпускница Щепкинского училища Елена Митюкова;
есть сведения, что она продавала амулеты в соцсетях, но после того, как ей пригрозили судебным преследованием, прекратила этим заниматься.
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В некоторых источниках говорится, что образом, вдохновившим Марьянову, была целительница из Беларуси, которая умерла за 4 года до старта съемок популярного телесериала. К ней в дом по сей день ездят паломники за заговоренной водой из колодца. Говорят, что дар перешел по наследству ее дочери, но та от него отказалась и целительством не занимается. Нина Владимировна Салак жила в Новом Погосте и в Красном, хотя родилась в деревне Пестуны.

Фейковые сайты



Для людей, попавших в сложное положение и нуждающихся в помощи, есть множество инстанций. Те, кому пришлось особенно плохо и не осталось надежды — очень доверчивые и суеверные люди, воспринимающие как реальность эпатажные проекты на телеэкранах, уверены, что спасти их может лишь чудо. Поможет ли им такая вот баба Нина, существует ли она на самом деле и где живет – им уже не важно. Авторов любого проекта о паранормальных способностях всегда осаждают любопытствующие и страждущие. Но съемочной группе сериала «Слепая» невыгодно раскрывать настоящую историю создания по ряду причин:
в главной роли профессиональная актриса, а не провидица собственной персоной;
использование собирательного образа, созданного сценаристами с реальных или абстрактных ясновидиц;
невозможность определенного ответа про адрес и личность – отсюда некий договор о конфиденциальности, подписанный перед съемками.


Простая логика подсказывает, что слава о выдающихся способностях давно бы распространилась, особенно если учитывать, что баба Нина лечит народ совершенно бескорыстно. Сохраняемая интрига на руку авторам сериала, но она создает широкое поле деятельности для различных мошенников, работающих в интернете.

Отличительные особенности мошеннических ресурсов определяются невооруженным глазом. На каждом из них можно найти:
уверения в том, что именно этот сайт настоящий и правильный, а все остальные, найденные пользователем, – фейковые;
упоминания о необходимости внести предоплату;
требования написать свои подлинные личные данные;
обещания бесплатной консультации, следом за которыми непременно будет предложение амулета или обряда, за который необходимо внести оплату.
Единственное, чего там не будет, это адреса, где живет настоящая баба Нина, потому что это собирательный образ, такого человека не существует на самом деле. И даже если бы был указан ее точный адрес, баба Нина не потребовала бы денег с незнакомого человека, потому что в сериале она помогает людям бескорыстно.



Итоги

На бывшем постсоветском пространстве живет довольно много старушек, уверенных в том, что они обладают аномальными способностями. Одна или несколько реальных знахарок стали прототипом собирательного образа.

Если даже есть бескорыстная провидица, ее цель – помогать людям, а не скрываться от них в глуши. На телевидении не дадут точного адреса, потому что его не существует. Разглашать это невыгодно из-за рейтинга сериала.
# Шоу-бизнес
По материалам: Клео

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