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Binance распределит вознаграждения на $30 млн в преддверии парачейн-аукциона Polkadot

Binance распределит вознаграждения на $30 млн в преддверии парачейн-аукциона Polkadot


Криптобиржа Binance анонсировала недельную промоакцию в преддверии запуска аукциона слотов Polkadot (DOT). Среди ее участников распределят вознаграждения на $30 млн. Об этом сообщается на сайте компании.


«Пользователи смогут получать бонус на странице аукциона слотов каждый час. Вознаграждения на $30 млн будут полностью выданы в период проведения промоакции», — отметили представители Binance.


Аукцион парачейнов экосистемы Polkadot стартует на Binance 11 ноября в 16:00 (МСК), а завершится 16 декабря 2021 в 15:59 (МСК). Пользователи смогут воспользоваться стейкингом DOT на платформе и проголосовать за парачейн-проекты Polkadot.


Токены DOT, размещенные в стейкинге во время периода запуска, нельзя выкупить, так как их заблокируют.


«Если выбранный вами проект победит, ваши DOT будут заблокированы на 96 недель. Взамен вы будете получать вознаграждения за стейкинг от выбранного вами проекта. Если он потерпит неудачу во время торгов за слот, вашу долю в стейкинге DOT вернут на ваш спотовый кошелек 18.12.2021 (UTC)», — пояснили представители Binance.


Промоакция стартует 4 ноября в 16:00 (МСК) и продлится до 11 ноября 15:59 (МСК).


В процессе аукциона Binance предложит решение для ликвидности — BDOT. Пользователи смогут конвертировать находящиеся в стейкинге DOT в BDOT в соотношении 1:1. 


После завершения периода аренды слота парачейна пользователи смогут выкупить DOT за BDOT. Последние будут доступны для торговли на платформе.


Парачейны — это разнообразные специализированные блокчейны, которые подключаются к «ретранслирующей» цепи Polkadot и составляют «мультицепочный» аспект архитектуры платформы.


https://forklog.com/chto-takoe-polkadot/

С июля 2021 года парачейны успешно работают в экспериментальной версии блокчейн-протокола Kusama.


В преддверии запуска аукциона слотов цена Polkadot демонстрирует рост — 32,1% за последние семь дней и 4,7% — за последние сутки.


Данные: CoinGecko.

Ранее разработчики Polkadot заявили о готовности к развертыванию парачейнов, назвав их финальной фазой многоэтапного процесса запуска основной сети.


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# Экономика
По материалам: ForkLog

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