Биткоин-биржи и обменники Казахстана стали субъектами финансового мониторинга

Сенат Казахстана принял закон, который относит криптовалютные обменники и торговые платформы к субъектам финансового мониторинга. Об этом сообщает Sputnik.

Помимо финансовой отчетности, биржи и обменники обязаны направлять уведомления о начале или прекращении своей деятельности в Министерство цифрового развития, аэрокосмической и оборонной промышленности. Это, по мнению законодателей, необходимо для обеспечения кибербезопасности виртуальных ценностей.

Депутаты Сената считают, что деятельность провайдеров цифровых активов несет в себе риск отмывания денег и финансирования терроризма, а также теневой экономики.

Для совершенствования антиотмывочной системы закон также создает институт публичных должностных лиц, в который войдут государственные чиновники и члены их семей. Их операции с деньгами и иным имуществом будут подвергаться дополнительным финансовым проверкам, в том числе спустя 12 месяцев после ухода с должности.

Документ направили на подпись президенту Казахстана.

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Напомним, в конце июня 2020 года Казахстан принял закон, признающий цифровые активы имуществом и запрещающий выпуск и оборот криптовалют «за исключением случаев, предусмотренных законодательством».

В начале ноября 2021 года власти страны установили лимиты на покупку цифровых валют розничными инвесторами на биржах.