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Бояков покинул пост худрука МХАТ имени Горького по предложению Кехмана

Бояков покинул пост худрука МХАТ имени Горького по предложению Кехмана
Режиссер признался, что руководство больше не хочет с ним работатьРежиссер Эдуард Бояков покинул пост художественного руководителя МХАТ имени Максима Горького. Об этом мужчина сообщил на своей личной странице в Facebook.Как отмечает Бояков, заявление об увольнении ему предложил написать генеральный директор культурного учреждения Владимир Кехман. «Я это сделал, несмотря на то что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации когда руководство не хочет со мной работать — не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина — мое отношение к Дорониной (президент МХАТ, — прим. WomanHit.ru). Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметил Эдуард.Бывший худрука театр поблагодарил всех, с кем он сотрудничал, и пожелал театру успехов и развития. «Это были радостные и содержательные три года. Что касается моих планов — напишу позже. Спасибо тем кто верил в меня и в нашу команду. Впереди, даст Бог, много интересного — в кино, театре, образовании и, вообще, в жизни», — заключил Бояков.Ранее Кехман сообщил, что отменяет спектакль с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. По его словам, причиной этому стала плохая продажа билетов в период карантинных ограничений. На это заявление знаменитость пожелала театру таких же продаж, как были в спектакле с ее участием, а позже опубликовала в своем микроблоге скрины, свидетельствующие о полном выкупе билетов.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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