"Больше не твой член": Ивлеева призналась, что ее разочаровала песня Элджея о разводе

Вадим Карасев

30-летняя Настя Ивлеева резко высказалась о песне Элджея "SODA", посвященной разводу звездной пары, сообщает "СтарХит".

Настя Ивлеева прокомментировала композицию Элджея "SODA", в которой есть строки: "Ну и все, на этом закончили! Я больше не твой член, а ты такая миловидная".

Звезду "Орла и решки" поразило то, как ее бывший супруг отнесся к расставанию. "Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать? Три года жизни, три года событий, любви, столько нас связывает... Там можно целый альбом написать!" — уверена Настя Ивлеева.

Блогерша процитировала конкретные фразы из песни Элджея, которые разочаровали ее.

"Я думала, что выйдет песня, я разревусь, все будет в лужах… А там — "больше не твой член", "было прикольно", чава-какава! Ну добрый вечер! Вот, девочки, вот что делает доброе расставание!" — заявила Настя Ивлеева на своем Youtube-канале.

Настя Ивлеева довольно долгое время молчала о расставании со скандальным рэпером. Недавно она подтвердила информацию об этом, заявив в интервью для Tatler, что их отношения в последнее время превратились в родственные. Настя Ивлеева откровенно рассказала об обстоятельствах расставания с Элджеем в интервью для Youtube-канала "Осторожно, Собчак".



Многие подозревали, что в нашей жизни настали какие-то перемены. Просто умалчивать об этом месяцами и годами невозможно. Написать пост в Instagram о том, что мы не вместе, — это, конечно, прекрасно, но наши отношения заслуживали большего, и мне хотелось красиво преподнести все это.





Элджей ранее выпустил песню под названием "Она тебя любит", записанную в коллаборации со Славой Марлоу. Исполнитель "Розового вина" посвятил куплет своей экс-возлюбленной Насте Ивлеевой. Как отмечается, поклонники разглядели в песне "Она тебя любит" послание Насте Ивлеевой, в котором рэпер рассказал о своем истинном отношении к ней.

"Не беси меня,

Не ходи за мной,

Не звони друзьям,

Я не твой.

Слышишь, больше я не твой!"

В некоторых строчках фанаты даже усмотрели оскорбления в адрес телеведущей. В частности, Элджей в песне делает отсылку к популярному тревел-шоу "Орел и решка", благодаря которому прославилась Настя Ивлеева.



"Ты мне нравилась прежней!

Прошу, только никакой слежки.

Пойми, я больше не твоя пешка.

Прости, я орел, а ты — решка.

Я устал тебе говорить…

Хватит так бежать за мной, ведь я уже остыл.

Просто ты была одной их тех, кто первый сжег мосты навсегда".



Как писал NEWSTES, ранее СМИ раскрыли, как Ивлеева и Элджей разделили имущество. Телеведущая получила особняк, землю и иномарки.