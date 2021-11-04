Бритни Спирс обвинила мать в своем 13-летнем опекунстве

Знаменитость заявила, что Линн Спирс разрушила ее жизнь39-летняя американская певица Бритни Спирс резко высказалась о своей матери Линн Спирс. Соответствующий пост знаменитость опубликовала на своей личной странице в Instagram.Спирс обвинила родительницу в том, что именно из-за нее ее опекуном был отец Джейми Спирс. Звезда считает, что ее родитель не настолько умен, чтобы придумать такой план. «Самое опасное животное в мире — это тихая улыбающаяся женщина. Отец стал моим опекуном 13 лет назад. Но чего люди не знают, так это того, что идею ему подала она. Никто не вернет мне эти годы. Она тайно разрушила мою жизнь», — резко заявила певица. Позже Бритни решила удалить пост.Напомним, Джейми был опекуном знаменитости с 2008 года — после ее нервного срыва. В середине этого года суд освободил Спирс из-под опеки ее отца. После этого 27-летний возлюбленный звезды — фитнес-тренер Сэм Асгари, сделал ей предложение руки и сердца, на что Бритни ответила согласием.