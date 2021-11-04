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Бритни Спирс обвинила мать в том, что та была на стороне отца в истории с опекунством: "Она разрушила мою жизнь"

Бритни Спирс обвинила мать в том, что та была на стороне отца в истории с опекунством: "Она разрушила мою жизнь"

Стали известны новые подробности битвы за свободу от опеки 39-летней Бритни Спирс. Вчера певица опубликовала в своем инстаграме новый пост, в котором обвинила в издевательствах и распоряжении ее жизнью на протяжении 13 долгих лет не только отца Джейми Спирса, но и мать Линн. В посте, который Спирс позже удалила, она заявила, что ее мама хоть и предпочитала всегда оставаться в тени этой скандальной истории, но с первого дня имела непосредственное отношение к опеке над ней.

Самый опасный зверь в мире — это молчаливая улыбающаяся женщина. Возможно, мой отец и начал опекунство надо мной 13 лет назад, но многие не знают, что эту идею ему подала именно моя мама. Я никогда не верну те годы обратно... Она тайно разрушила мою жизнь,

— заявила Спирс.


Линн Спирс


Мама Бритни Спирс Линн с внуками Джейденом и Шоном

Бритни также упомянула бизнес-менеджера Лу Тейлор, которая долгое время не только занималась рабочими вопросами звезды, но и контролировала другие сферы ее жизни. Спирс заявила, что именно Лу Тейлор и ее мать Линн посодействовали опекунству Джейми, потому что он сам "был недостаточно умен" для осуществления в жизнь такой идеи.

Но сегодня вечером я буду улыбаться, зная, что впереди меня ждет новая жизнь,

— так Бритни завершила свой эмоциональный пост.


Бритни Спирс

Намек на проблемное опекунство Бритни Спирс сделала и в своем недавнем посте, посвященном Хэллоуину. Певица примерила образ жертвы убийства. Спирс опубликовала фото, на котором она, испачканная искусственной кровью, лежит на полу в наручниках. Спирс рассказала детективную историю, в которой многие поклонники нашли много общего с событиями из реальной жизни звезды. В этом посте Бритни несколько раз упоминает свою "замечательную семью", которой почему-то не было рядом, когда она в ней нуждалась.

Прошло целых 13 лет, так что я немного заржавела! Мама и папа, теперь я могу самостоятельно водить машину,

— намекнула Бритни на то, что больше не нуждается в опеке со стороны родителей.


 


Наряду с этим в распоряжении таблоида TMZ оказались новые юридические документы, в которых Джейми Спирс излагает свою позицию относительно продолжения опекунства над дочерью. Из них становится понятно, что Джейми не намерен дальше выполнять обязанности опекуна Бритни и готов полностью закрыть эту страницу своей жизни.

Опекунство должно прекратиться. Сейчас. Нет ни одной причины, чтобы хоть на секунду задерживать это решение. Джейми готов оговорить немедленное прекращение опекунства без каких-либо оговорок и исключений,

— говорится в новых документах.


Джейми и Бритни Спирс

Там же уточняется, что Джейми всегда действовал в интересах дочери и готов к совершенно прозрачной передаче своих прав. Уточняется, что отец звезды вне зависимости от финального решения суда в ближайшее время передаст все файлы и материалы команде адвокатов Бритни.

Ранее Бритни Спирс через суд добилась того, что ее отец Джейми больше не будет распоряжаться ее финансами. Вопрос о полном отстранении Джейми от должности опекуна дочери еще предстоит решить на очередных заседаниях по делу в ноябре. Фактически же отец звезды уже два года не исполняет свои обязанности: из-за проблем со здоровьем он передал эти полномочия своей личной помощнице Джоди Монтгомери. Бритни Спирс пока решила отложить свадьбу со своим возлюбленным Сэмом Асгари до завершения судебного процесса по делу об опеке.


Яна Марковская
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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