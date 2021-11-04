Celsius Network приобрел кастодиана GK8 за $115 млн

Платформа криптокредитования Celsius Network приобрела специализирующийся на кастодиальных услугах стартап GK8. Об этом сообщается на сайте компании.

GK8 позиционируется как платформа холодного хранения для финучреждений, поддерживающая различные криптоактивы, децентрализованные приложения и стейкинг.

Основатели израильского стартапа — Лиор Ламеш и Шахар Шамаи — ранее работали экспертами по кибербезопасности в Канцелярии премьер-министра Израиля.

Сумма сделки составила $115 млн.

Напомним, в октябре Celsius Network привлекла $400 млн. По итогам раунда рыночная оценка компании превысила $3 млрд.



Раунд финансирования состоялся на фоне выдвинутых против платформы в США обвинений в продаже незарегистрированных ценных бумаг. Претензии к компании возникли у регуляторов штатов Техас, Нью-Джерси, Алабама и Кентукки.



