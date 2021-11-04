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Чем пожертвовал Советский Союз в обмен на американскую помощь по Ленд-Лизу

Чем пожертвовал Советский Союз в обмен на американскую помощь по Ленд-Лизу

Можно долго спорить о том, победил бы или нет Советский Союз без Ленд-Лиза. Однако, глупо отрицать тот факт, что тонны товаров, машин, снаряжения и медикаментов позволили, как это цинично не прозвучит, сэкономить жизни сотен тысяч советских граждан. Само собой, экономическая помощь Соединенных Штатов для Великобритании, Китая и Советского Союза не была бесплатной.

Важно подчеркнуть главное: Ленд-Лиз был не какой-то сферической штукой, существующей в вакууме, а лишь частью, пускай и весьма значительной, союзнических отношений между СССР, Великобританией и США. Если говорить о том, чем пожертвовал Советский Союз в обмен на Ленд-Лиз, то в первую очередь следует то, что все поставленные материальные ценности де-факто покупались с отсрочкой платежа. При этом не нужно думать, что американцы «нажились» в первую очередь на СССР. На самом деле Советский Союз получил только треть от того, что получила Великобритания. В ценах 1941-1945 годов Ее Величество Великобритания купила в рамках Ленд-Лиза товаров на 31.4 млрд долларов. Советский Союз получил поставки на 11.3 млрд долларов. В ценах 2008 года это 384 и 138 млрд долларов соответственно.

Существует мнение о том, что из-за Ленд-Лиза Советский Союз фактически лишился второго фронта в 1942 году. Однако, как бы сегодня некоторые из наших соотечественников не не любили всех американцев и скопом – это не так. Во-первых, американское руководство банально не имело возможностей мобилизовать собственное население на какую-то там войну в далекой заокеанской Европе. Во-вторых, с 1941 года Америка воевала с Японией, что действительно отнимало у нее немало ресурсов. Сегодня многие забывают, что США после Великой депрессии в 1941 году и США после Плана Маршалла в годы Холодной войны – это разные страны по своему экономическому и военному потенциалу.

К «последствиям» Ленд-Лиза можно условно относить весь союзнический дискурс времен 1941-1945 годов. В рамках обсуждения того, как будет выглядеть послевоенный мир, СССР также пошел на ряд уступок западным демократиям. Спорных вопросов было много, и по большинству из них сложились весьма удачные компромиссы. Например, до смерти Теодора Рузвельта Соединенные Штаты поддерживали создание в Европе буфера из нейтральных, необязательно коммунистически дружественных к СССР стран, которые бы не входили ни в какие военное-политические блоки. В рамках этого дискурса СССР объявил о роспуске Коминтерна, а также обещал открыто не поддерживать коммунистические движения в Греции и на Балканах, которые были сферой влияния Великобритании.
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По материалам: Sivator

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