Что случилось с Надеждой Бабкиной: поклонники обсуждают внешний вид певицы

Вместе с врачом-косметологом Лилией Дышлевой пытаемся разгадать секрет молодости популярной исполнительницыНадежда Бабкина — интересная женщина с непростым типом старения. Для своего возраста певица выглядит очень хорошо, молодо и гармонично. Однозначно здесь не обошлось без вмешательства пластической хирургии. Но, помимо этого, заметно, что певица собой постоянно занимается. Наверняка, делает разнообразные уходовые процедуры, прибегает к инъекциям гиалуроновой кислоты, в том числе и к филерам в средней трети лица.Кожа выглядит молодой и в буквальном смысле светится — из этого можно сделать вывод, что пациентка прибегает к биоревитализации и аппаратному омоложению (ультраформер, смас, игольчатый RF-лифтинг).Бросается в глаза коррекция формы носа, овала лица и скуловой зоны, а также губ при помощи филеров. Коррекция губ сделана очень качественно и гармонично — губы аккуратные, небольшие. Возможно, была сделана блефаропластика, эндоскопическая подтяжка лба и был введен ботулотоксин для коррекции мимической активности.Ведется серьезная работа с областью шеи — было проведено омоложение с помощью препаратов-стимуляторов коллагена. Ровный, светлый цвет лица, что говорит о том, что певица бережет свою кожу как от ультрафиолета, так и с помощью косметологии и такой процедуры, как лазерная шлифовка кожи при помощи эрбиевого лазера.