Дана Борисова показала свою фигуру в купальнике без фотошопа

Поклонники оценили смелый поступок звезды45-летняя телеведущая Дана Борисова решила показать подписчикам свое тело в бикини и без фотошопа. Соответствующие кадры знаменитость опубликовала в своем блоге в Instagram.На первых снимках Дана выглядит стройной и подтянутой. Но звезда призналась, что на фотографиях есть ретушь. Следующие кадры Борисова выложила без фотошопа — на них видно, что телеведущая поправилась и у нее есть целлюлит.«Ох, давненько я подобные фотки не выставляла. Если честно, то реально подзабыла, какие позы на таком снимке приличные, а какие уже нет. Важно! Фотошоп присутствует на первых двух фото, и только ноги, 3 и 4 фото полный натурель!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — призналась знаменитость.Поклонники Борисовой восхитились ее смелостью и отметили, что без фотошопа она также выглядит красивой. «Дана, спасибо, вы нам открыли глаза. А я думаю, что же такие все идеальные», «Прекрасная вы девочка! И фотошоп не нужен, все же прекрасно понимают есть он или нет. С фотошопом все под копирку. А так вы индивидуальность, отлично выглядящая!», «Дана, молодец что выставляешь натуральные фото! Большое спасибо! У нас у всех есть целлюлит, и это нормально», — отметили фолловеры.