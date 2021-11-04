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Даня Милохин высмеял своих обидчиков

Даня Милохин высмеял своих обидчиков
Блогер Даня Милохин стал участником шоу «Прожарка». Комедийное хейт-шоу Ильи Соболева «Прожарка» на этот раз столкнуло лбами комиков и тиктокера Даню Милохина. Юмористы не стеснялись шутить про детство парня, проведенное в детдоме, его невысокий IQ и бессмысленные ролики «с кривляниями». Несмотря на юный возраст Милохина, в шоу не сбавили градус язвительности шуток. 19-летнего блогера-миллионника «прожарили» стендаперы Алексей Стахович, Гурам Амарян, Андрей Бебуришвили, Ирина Приходько, Марк Сергиенко, Игорь Джабраилов и Василий Габышев. Они подкалывали тиктокера и за то, что он вырос без семьи, и за его нелепые высказывания на других программах. К примеру, один из комиков ради прикола подсчитал сколько и какие слова Даня произнес на проекте «Танцы». «Круто! У меня мурашки! Быстро! Я умер! Я умер опять и сильнее, чем тогда!» — приводит слова блогера стендапер. Парню не оставалось другого выбора, как просто сидеть и с улыбкой наблюдать за «уничтожением» собственной репутации.
Даня Милохин В свою очередь Ирина Приходько пошутила, что, может, и смогла бы встречаться с юным блогером, да боится, что у нее начнется лактация. Причем, Милохин не понял, о чем речь. Тогда артистка пояснила, что Даня не может этого знать, ведь у него не было матери. Тут подключился другой комик: «Когда Даня нажимает на айфоне кнопку «Домой», то Siri спрашивает: «Куда-куда?!» Не оставили без внимания стендаперы и интеллектуальный провал Милохина во время интервью Ксении Собчак. Ведущая тогда поинтересовалась у него, кто управлял страной до Ельцина. 19-летний парень ответил, что это был Сталин. Комики не раз подтрунивали на эту тему: «Тупой — когда сидишь на «Прожарке» и думаешь, кто же был до Ельцина». Впрочем, Милохину не привыкать: блогер не раз участвовал в подобных шоу, а также регулярно сталкивается со злобными комментариями хейтеров в соцсетях. Поэтому, нарастив так называемую эмоциональную броню, Даня держался спокойно и смеялся над шутками. Кстати, он и сам не упустил возможности подшутить над своими «прожарщиками». В конце шоу тиктокер высмеял комиков: «А вы кто? Я вас не знаю», — думает каждый, кто видит афишу с вашим лицом». Милохин подтрунивал и над своим товарищем Артуром Бабичем, который также стал знаменитым благодаря TikTok: «Если собаки похожи на своих хозяев, то у Бабича должен быть пудель-говноед».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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